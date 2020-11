Slående lysstyrke for ekstra sikkerhet

Philips X-tremeVision Pro150 kombinerer slående lysstyrke med en høy levetid og gir deg den sikten du trenger for å holde deg og dine kjære trygge på veien. Sørg for at posisjonslysene dine passer til fargen på frontlyspærene, slik at de får et kjølig, hvitt lys. Se alle fordeler