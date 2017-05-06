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Utgått
12901HPX2
LED-HL [~H4]
6500 K
Opptil 200 % sterkere lys<br>
Avansert kjøretøysystem
Kjøring i mørke er krevende, så man er avhengig av frontlysene. Det er viktig å ha god sikt både foran og på siden av bilen for å ha beste mulige forutsetninger for en trygg kjøretur. Med sin intense lysstråle gir Philips X-tremeUltinon LED-frontlykter til bil opptil 200 % bedre sikt. Etter å ha opplevd den dagslyslignende effekten vil du for alltid foretrekke LED-lys. Jo bedre du kan se, jo bedre presterer du, jo raskere reagerer du og dess sikrere er du. Så ikke la mørket vinne – velg Philips og kjør om natten med større trygghet og kontroll.
Ved å benytte kjøretøytilpasset LUXEON-teknologi gir Philips X-tremeUltinon LED-frontlyktene dagslyslignende lys med en fargetemperatur på opptil 6500 kelvin. Med bedre sikt klarer du lettere å oppdage hindringer og beregne den optimale kjørelinjen. Bedre lys betyr også at man slipper å anstrenge øynene for å se terrenget, noe som gir en mer behagelig og spennende kjøreopplevelse i mørket.
På samme måte som øynene er sjelens speil, sier frontlysene mye om bilen din. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe ny bil, er oppgradering av frontlysene en av de smarteste måtene du kan bruke pengene dine på. Bilen din forteller hvem du er, så send et kraftig signal med Philips LED-frontlykter. I stedet for gult lys får du et klart, hvitt og moderne lys. For å signalisere kvalitet velger smarte sjåfører de uovertrufne Philips LED-frontlyktene.
1.0
av 5
1
Omtale
Rich1971
06/05/2017
United Kingdom
Cant buy it in uk
Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product
Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.