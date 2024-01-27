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  • God synlighet for maksimal sikkerhet
  • God synlighet for maksimal sikkerhet
  • God synlighet for maksimal sikkerhet
  • God synlighet for maksimal sikkerhet
  • God synlighet for maksimal sikkerhet
  • God synlighet for maksimal sikkerhet
  • God synlighet for maksimal sikkerhet
  • God synlighet for maksimal sikkerhet

DayLight 9DRL-LED-lys

12831WLEDX1

3.9
| (21) Anmeldelser
God synlighet for maksimal sikkerhet
Tredje generasjon Philips DRL kombinerer førsteklasses stil og økt sikt. Med den fornyede optiske designen gir Philips Daylight9 økt monteringsfleksibilitet – en løsning som er godkjent og gjør at enhver bil skiller seg ut fra massen.
Se alle fordeler

Skarp og attraktiv fra alle vinkler

God synlighet for maksimal sikkerhet

  • Daylight 9

  • 12 V

  • 16 W

Montering fra flere vinkler for bred lyseffekt

Montering fra flere vinkler for bred lyseffekt

Montering fra flere vinkler for bred lyseffekt

Ny optisk design med ni LED-punkter

Ny optisk design med ni LED-punkter

På grunn av fornyet linseoptikk får du bedre veibelysning. Takket være den nye designen er størrelsen på vinkelen for godkjent mengde lys som skal projiseres på veien, gjort større.

Godkjent montert på støtfangeren i vinkler opptil +/- 40 grader

Godkjent montert på støtfangeren i vinkler opptil +/- 40 grader

Monteringsmulighetene for modulene har økt til +/- 40 grader loddrett, +/- to grader vertikalt og +/- 32 grader diagonalt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

21

Anmeldelser

2

27/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

A Great Enhancement To My Car

These lights are so easy to install, in all it took me no longer than a couple of hours and I’m 80 years old so not exactly a whiz kid. Everything required is included in the kit, the cables are plenty long enough and most important of all is that the fitting instructions are in big enough print to read. I looked at all available options from £30 to £130 and I am definitely made the right choice wit these.

Fordeler

Look good, easy to fit, and great value

Ulemper

Non so far

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

05/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

9 LEDs daylight bright

Except for one ballast in the control box which was defective and needed replacement, LED lights are bright as daytime running lights. Product was discontinued but instead Philips should produce higher than 9 LEDs and ensure quality without defective ballast in the control box of the 12831WLEDX1.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

23/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Looks like factory fitted.

After a lot of planning fitted into grill of pug 206 a treat. Wireing & lights of good quality & instructions fairly clear. Only problem was one light looked dimmer, this was cured by wedging cut off cable tie strips under lamp to tip it up slightly.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

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