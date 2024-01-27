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12831WLEDX1
Daylight 9
12 V
16 W
Montering fra flere vinkler for bred lyseffekt
På grunn av fornyet linseoptikk får du bedre veibelysning. Takket være den nye designen er størrelsen på vinkelen for godkjent mengde lys som skal projiseres på veien, gjort større.
Monteringsmulighetene for modulene har økt til +/- 40 grader loddrett, +/- to grader vertikalt og +/- 32 grader diagonalt.
3.9
av 5
21
Anmeldelser
Beachcaster
27/01/2024
United Kingdom
Bekreftet kjøper
A Great Enhancement To My Car
These lights are so easy to install, in all it took me no longer than a couple of hours and I’m 80 years old so not exactly a whiz kid. Everything required is included in the kit, the cables are plenty long enough and most important of all is that the fitting instructions are in big enough print to read. I looked at all available options from £30 to £130 and I am definitely made the right choice wit these.
Fordeler
Look good, easy to fit, and great value
Ulemper
Non so far
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights
Benny
05/09/2015
United Kingdom
9 LEDs daylight bright
Except for one ballast in the control box which was defective and needed replacement, LED lights are bright as daytime running lights. Product was discontinued but instead Philips should produce higher than 9 LEDs and ensure quality without defective ballast in the control box of the 12831WLEDX1.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights
Peugeot206
23/03/2015
United Kingdom
Looks like factory fitted.
After a lot of planning fitted into grill of pug 206 a treat. Wireing & lights of good quality & instructions fairly clear. Only problem was one light looked dimmer, this was cured by wedging cut off cable tie strips under lamp to tip it up slightly.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights