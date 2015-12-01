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Utgått
Daylight Guide
12 V
15 W
Du får enkel installasjon med det smarte klemmesystemet. Installer brakettene i et hulrom, og klikk alle modulene på plass. Modulene låses fast, og kan ikke bli stjålet.
Vår Daylight-løsning står på både dag og natt. Om dagen gjør LED Daylight bilene mer synlige og lettere å oppdage for førerne av andre biler eller fotgjengere som kommer i motsatt retning. Dette øker trafikksikkerheten. Systemet har automatisk dimming ved mørkekjøring.
Det robuste aluminiumshuset av høy kvalitet forebygger rust og er værbestandig: Tåler vann, salt, sand og støv. Resultatet er lang levetid uten vedlikehold.
4.6
av 5
18
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Doney
01/12/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Fantastic DRL's
Very easy to install providing you have a 12v reader (only a couple of £s from a car shop). Instructions are easy to read and understand the only tricky bit is fitting the brackets depending on your bumper. The DRL's stay on for a short time after you turn your engine off which is handy to light up your path walking to the house at night. They automatically dim when you put your lights on and i must say i feel safer that i am visible to other motorists on these winter nights.
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Denne omtalen gjelder DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
Fire26662
03/07/2015
United Kingdom
Excellent product.
Easy to fit, look really good. Really really pleased.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
phil36
21/03/2015
United Kingdom
Great Product
Have just had these lights fitted to my Toyota RAV4 by an Auto Electrician. Took just under 2 hours, wiring straightforward and fitting brackets in Grille at same height as Fog Lights also straight forward and looks as if they were factory fitted. Dimming etc. works as it should, no extra switches or modules needed. Very pleased with finished result and performance of lights, quite bright, especially in the dark. Car is a dark Grey so think these will be a good safety feature especially at dusk or dawn. Can recommend to any car owner.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights