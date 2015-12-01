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  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
  • Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet

Utgått

DayLightGuideDRL-LED-lys

12825WLEDX1

4.6
| (18) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
Den nye generasjonen Luxeon LED-kjørelys med høy effekt ser bra ut og gir bedre sikkerhet på veien ved å sørge for at du er mer synlig.&lt;br>
Se alle fordeler

for å kjøre med sikkerhet og stil

Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet

  • Daylight Guide

  • 12 V

  • 15 W

Smart klemmesystem

Smart klemmesystem

Du får enkel installasjon med det smarte klemmesystemet. Installer brakettene i et hulrom, og klikk alle modulene på plass. Modulene låses fast, og kan ikke bli stjålet.

Kan dimmes: Står på både natt og dag

Kan dimmes: Står på både natt og dag

Vår Daylight-løsning står på både dag og natt. Om dagen gjør LED Daylight bilene mer synlige og lettere å oppdage for førerne av andre biler eller fotgjengere som kommer i motsatt retning. Dette øker trafikksikkerheten. Systemet har automatisk dimming ved mørkekjøring.

Aluminiumshus av høy kvalitet

Aluminiumshus av høy kvalitet

Det robuste aluminiumshuset av høy kvalitet forebygger rust og er værbestandig: Tåler vann, salt, sand og støv. Resultatet er lang levetid uten vedlikehold.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

18

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

3
2

01/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Fantastic DRL's

Very easy to install providing you have a 12v reader (only a couple of £s from a car shop). Instructions are easy to read and understand the only tricky bit is fitting the brackets depending on your bumper. The DRL's stay on for a short time after you turn your engine off which is handy to light up your path walking to the house at night. They automatically dim when you put your lights on and i must say i feel safer that i am visible to other motorists on these winter nights.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

03/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product.

Easy to fit, look really good. Really really pleased.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

21/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Have just had these lights fitted to my Toyota RAV4 by an Auto Electrician. Took just under 2 hours, wiring straightforward and fitting brackets in Grille at same height as Fog Lights also straight forward and looks as if they were factory fitted. Dimming etc. works as it should, no extra switches or modules needed. Very pleased with finished result and performance of lights, quite bright, especially in the dark. Car is a dark Grey so think these will be a good safety feature especially at dusk or dawn. Can recommend to any car owner.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

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