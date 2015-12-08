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Type lampe: W5W
Dagslyseffekt på 12 V, 6000 K
CeraLight-ytelse
Antall lyskilder: 2
Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer til andre personer i trafikken hvor kjøretøyet ditt skal, slik at du unngår kollisjoner. Når dårlige værforhold gir redusert sikt, er det enda viktigere at signallyset er klart og tydelig. Philips X-tremeUltinon LED-signallys gir en sterk dagslyseffekt og opptil 6000 K for ryggelys og 8000 K for posisjonslys. Med mer intense farger for bremse- og blinklys, LED-lys som slås på umiddelbart, og et jevnt, godt styrt lys kan du gi andre personer i trafikken nok tid til å reagere på bevegelsene dine.
Det viktigste med utvendige lys er å sørge for at du ser og blir sett, men det er ikke noe galt i å ta seg bra ut samtidig. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe en ny bil, er det et godt og økonomisk alternativ å skifte ut de utvendige lysene med LED-lamper. Oppgrader det utvendige lyset med et mer intenst rødt bremselys, et sterkere gult blinklys og et klart, hvitt posisjons- og ryggelys. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips utvendige LED-blinklys.
Philips CeraLight-teknologien er en unik, patentert og keramisk innfatning som er laget for å beskytte LED-komponentene mot varme- og vibrasjonsskader. Denne nyskapningen beskytter lampen mot tidlig svikt. En T10-lampe som er utstyrt med CeraLight, er laget for å vare og gir bilføreren et mer holdbart lys.
4.5
av 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Enrico666
08/12/2015
Deutschland
Kaufempfehlung
Hab sie mir als standlicht fürs Motorrad gekauft und Auto Innenraumbeleuchtung! Beim Motorrad gab es nur ein Problem das es am Anfang nicht funktionierte aber einmal die Lampe gedreht und schon ging es. Im Innenraum vom Auto glimmen sie leicht mit wenn der Motor läuft warum auch immer. Gesamt Fazit bin ich einfach begeistert schönes weißes Licht mit ordentlicher Streuung ohne zu blenden oder broblem mit der Polizei zu bekommen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb
Fusale
15/07/2020
Italia
PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO
Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!
Fordeler
luminosità e funzionamento
Ulemper
nessuno
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione
gueshcls
18/03/2016
France
parfait
Rien a dire vraiment excellent. lumière très intense est blanche. 6000k du pur bonheur ..
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur
Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.