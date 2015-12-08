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  • Sterkere og mer elegant lys

X-tremeUltinon LEDKupé- og signallys

127996000KX2

4.5
| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Sterkere og mer elegant lys
Skift til lyssterke Philips X-tremeUltinon LED T10 kupé- og posisjonslys for sikker og moderne kjøring. De er kraftige, nøyaktige og ser så bra ut at du kan kjøre sikkert samtidig som det ser elegant ut. Keramisk innfesting sørger for at de er varmebestandige.
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Sterkt, holdbart og pulserende LED-signallys

Sterkere og mer elegant lys

  • Type lampe: W5W

  • Dagslyseffekt på 12 V, 6000 K

  • CeraLight-ytelse

  • Antall lyskilder: 2

Signaliser i trafikken med klarere utvendig lys

Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer til andre personer i trafikken hvor kjøretøyet ditt skal, slik at du unngår kollisjoner. Når dårlige værforhold gir redusert sikt, er det enda viktigere at signallyset er klart og tydelig. Philips X-tremeUltinon LED-signallys gir en sterk dagslyseffekt og opptil 6000 K for ryggelys og 8000 K for posisjonslys. Med mer intense farger for bremse- og blinklys, LED-lys som slås på umiddelbart, og et jevnt, godt styrt lys kan du gi andre personer i trafikken nok tid til å reagere på bevegelsene dine.

Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

Det viktigste med utvendige lys er å sørge for at du ser og blir sett, men det er ikke noe galt i å ta seg bra ut samtidig. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe en ny bil, er det et godt og økonomisk alternativ å skifte ut de utvendige lysene med LED-lamper. Oppgrader det utvendige lyset med et mer intenst rødt bremselys, et sterkere gult blinklys og et klart, hvitt posisjons- og ryggelys. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips utvendige LED-blinklys.

Keramisk CeraLight-varmebeskyttelse og -vibrasjonsbeskyttelse

Philips CeraLight-teknologien er en unik, patentert og keramisk innfatning som er laget for å beskytte LED-komponentene mot varme- og vibrasjonsskader. Denne nyskapningen beskytter lampen mot tidlig svikt. En T10-lampe som er utstyrt med CeraLight, er laget for å vare og gir bilføreren et mer holdbart lys.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.5

av 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

2
1

08/12/2015

Deutschland

Deutschland

Kaufempfehlung

Hab sie mir als standlicht fürs Motorrad gekauft und Auto Innenraumbeleuchtung! Beim Motorrad gab es nur ein Problem das es am Anfang nicht funktionierte aber einmal die Lampe gedreht und schon ging es. Im Innenraum vom Auto glimmen sie leicht mit wenn der Motor läuft warum auch immer. Gesamt Fazit bin ich einfach begeistert schönes weißes Licht mit ordentlicher Streuung ohne zu blenden oder broblem mit der Polizei zu bekommen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb

15/07/2020

Italia

Italia

PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO

Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!

Fordeler

luminosità e funzionamento

Ulemper

nessuno

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione

18/03/2016

France

France

parfait

Rien a dire vraiment excellent. lumière très intense est blanche. 6000k du pur bonheur ..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.