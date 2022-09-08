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Utgått
12794UNIX2
LED-FOG [~H8/H11/H16]
6500 K
Opptil 200 % sterkere lys<br>
Avansert kjøretøysystem
Ved å benytte kjøretøytilpasset LUXEON-teknologi gir Philips X-tremeUltinon LED-tåkelysene dagslyslignende lys med en fargetemperatur på opptil 6500 kelvin. Med bedre sikt klarer du lettere å oppdage hindringer og beregne den optimale kjørelinjen. Bedre lys betyr også at man slipper å anstrenge øynene for å se terrenget, noe som gir en mer behagelig og spennende kjøreopplevelse i mørket.
På samme måte som øynene er sjelens speil, sier frontlysene mye om bilen din. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe ny bil, er oppgradering av frontlysene en av de smarteste måtene du kan bruke pengene dine på. Bilen din forteller hvem du er, så send et kraftig signal med Philips LED-tåkelys. I stedet for gult lys får du et klart, hvitt og moderne lys. For å signalisere kvalitet velger smarte sjåfører de uovertrufne Philips LED-tåkelysene.
Den beste bilbelysningen er ikke den som som bare produserer det sterkeste lyset. Å lage stadig klarere LED-lyskilder til biler er den enkle delen av jobben. Det er det du gjør med alt det ekstra lyset som betyr noe. Ukontrollert sterkt lys er ikke ideelt under kjøring og kan også gi farlig blending. Med SafeBeam-teknologi sikrer Philips LED-tåkelysene at lyset er konsentrert der du faktisk behøver det. Det samlede og nøyaktige strålemønsteret er utformet i henhold til trafikkforskriftene for halogenfrontlys. Med mer nøyaktig kontroll over lyset får du bedre sikt og blir en bedre sjåfør om natten.
Anmeldelser
Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.