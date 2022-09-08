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  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.

Utgått

Vision LEDkupé- og signallys

127916000KX2

Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
Gi kjøreturen en piff med signallys i intense farger. Philips Vision LED T10 kupé- og posisjonslys med opptil 6000 K dagslyseffekt er så kraftige og flotte at du kan signalisere både trygt og stilig.&lt;br>
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Holdbar LED-kvalitet

Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Antall lyskilder: 2

  • Dagslyseffekt på 12 V, 6000 K

  • Opplev mer lys

Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

Det viktigste med utvendige lys er å sørge for at du ser og blir sett, men det er ikke noe galt i å ta seg bra ut samtidig. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe en ny bil, er det et godt og økonomisk alternativ å skifte ut de innvendige og utvendige lysene med LED-lamper. Oppgrader det utvendige lyset med et mer intenst rødt bremselys, et sterkere gult blinklys og et klart, hvitt posisjons- og ryggelys. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips utvendige LED-blinklys.

Sterkere lys for bedre sikkerhet

Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer til andre personer i trafikken hvor kjøretøyet ditt skal, slik at du unngår kollisjoner. Sterke signallys sørger for at du ses for forbedret sikkerhet. Philips Vision LED-signallys gir deg ytelsen du trenger, og gir andre førere viktig ekstra tid til å reagere på bevegelsene dine, uansett om det er rygging, forflytting eller stopping.

Langtidsholdbare LED

Du ønsker sterke og stilige billys. Men du vil ikke skifte defekte lyskilder støtt og stadig. Det er en stor svakhet ved konvensjonelle lys: Jo kraftigere lys, desto kortere levetid. Selv med et tilsvarende lysintensitetsnivå varer LED-lyskilder lenger. Philips Vision LED-lysene har også ekstra motstand mot varme og vibrasjoner, noe som gjør dem til et perfekt valg for langvarig ytelse med en levetid på opptil 8 år.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Du er ansvarlig for å sikre at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.