ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Sterkere og mer elegant lys
  • Sterkere og mer elegant lys
  • Sterkere og mer elegant lys
  • Sterkere og mer elegant lys
  • Sterkere og mer elegant lys
  • Sterkere og mer elegant lys
  • Sterkere og mer elegant lys
  • Sterkere og mer elegant lys
  • Sterkere og mer elegant lys
  • Sterkere og mer elegant lys
  • Sterkere og mer elegant lys
  • Sterkere og mer elegant lys

Utgått

X-tremeVision LEDsignallys for bil

12764X2

1
| (1) Omtale
Sterkere og mer elegant lys
Skift til intense, gule Philips X-tremeUltinon LED-blinklys [~PY21W] for sikker og moderne kjøring. De er kraftige, nøyaktige og ser så bra ut at du kan kjøre sikkert samtidig som det ser elegant ut. Denne versjonen har en advarselsutkobler.
Se alle fordeler

Sterkt, holdbart og pulserende LED-signallys

Sterkere og mer elegant lys

  • LED-AMB [~PY21W] +CANbus

  • Antall lyskilder: 2

  • Gult, intenst lys med 12 V

  • Avansert kjøretøysystem

Signaliser i trafikken med klarere utvendig lys

Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer til andre personer i trafikken hvor kjøretøyet ditt skal, slik at du unngår kollisjoner. Når dårlige værforhold gir redusert sikt, er det enda viktigere at signallyset er klart og tydelig. Philips X-tremeUltinon LED-signallys gir en sterk dagslyseffekt og opptil 6000 K for ryggelys og posisjonslys. Med mer intense farger for bremse- og blinklys, LED-lys som slås på umiddelbart, og et jevnt, godt styrt lys kan du gi andre personer i trafikken nok tid til å reagere på bevegelsene dine.

Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

Det viktigste med utvendige lys er å sørge for at du ser og blir sett, men det er ikke noe galt i å ta seg bra ut samtidig. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe en ny bil, er det et godt og økonomisk alternativ å skifte ut de utvendige lysene med LED-lamper. Oppgrader det utvendige lyset med et mer intenst rødt bremselys, et sterkere gult blinklys og et klart, hvitt posisjons- og ryggelys. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips utvendige LED-blinklys.

Intenst gule blinklys som synes bedre

Philips LED-blinklys har en sterk gulfarge som viser tydelig hvor du har tenkt deg i trafikken. Det gule, intense lyset øker sikkerheten for både deg og andre rundt deg.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

1.0

av 5

1

Omtale

5
4
3
2

02/02/2015

Italia

Italia

Mi aspettavo di più....

La coppia di lampadine acquistate funzionano con problemi: Lampadina A : 1 diodo emette luce ambra molto intensa ; il diodo sulla faccia opposta emette luce quasi bianca. Lampadina B : entrambi i diodi emettono luce quasi bianca Non posso utilizzarle perchè la differenza di luce rispetto ad una lampadina tradizionale ad incandescenza è troppo evidente: non riproduce l'esatto colore arancio ambra.

Denne omtalen gjelder X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto

Denne omtalen gjelder X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.