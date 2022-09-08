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Utgått
12636C1
Type lampe: HS1
Pakke med: 1
12 V, 35/35 W
Philips Vision Moto-lyspærene er valget for sjåfører som ønsker en økonomisk løsning og ikke er villige til å senke kravene til sikkerhet. Motorsykkellyspærene sørger for 30 % bedre sikt på veien enn en standard lyspære.
Philips PremiumVision Moto-frontlys sørger for 30 % bedre sikt på veien og er det perfekte valget for motorsyklister som ønsker god opplysning og sikkerhet. Når lysmengden er bedre, reagerer man raskere på eventuelle hindringer og unngår ulykker.
UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasspærer fra Philips (glødetråd 2650 ºC og glass 800 ºC) tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys.
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