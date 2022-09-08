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Utgått

PremiumVision MotoFrontlys til motorsykkel

12636C1

Føl deg trygg, kjør trygt
Vision Moto-frontlys sørger for opptil 30 % bedre sikt i forhold til en standard lyspære, noe som gjør at motorsyklister kan se lengre med bedre lys til en svært gunstig pris. Velg Vision Moto-lyspærer for bedre sikkerhet.
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Opptil 30 % bedre sikt

Føl deg trygg, kjør trygt

  • Type lampe: HS1

  • Pakke med: 1

  • 12 V, 35/35 W

Valget som gir deg mest for pengene

Valget som gir deg mest for pengene

Philips Vision Moto-lyspærene er valget for sjåfører som ønsker en økonomisk løsning og ikke er villige til å senke kravene til sikkerhet. Motorsykkellyspærene sørger for 30 % bedre sikt på veien enn en standard lyspære.

30 % bedre sikt

30 % bedre sikt

Philips PremiumVision Moto-frontlys sørger for 30 % bedre sikt på veien og er det perfekte valget for motorsyklister som ønsker god opplysning og sikkerhet. Når lysmengden er bedre, reagerer man raskere på eventuelle hindringer og unngår ulykker.

Philips Moto-lyspærene lages av kvartsglass av høy kvalitet

Philips Moto-lyspærene lages av kvartsglass av høy kvalitet

UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasspærer fra Philips (glødetråd 2650 ºC og glass 800 ºC) tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys.

Tekniske spesifikasjoner

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