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VisionPlusBedre sikkerhet og komfort

12499VPB2

Føl deg trygg og kjør trygt
VisionPlus-lyskilder produserer sterkere lyseffekt sammenlignet med det som er standard. VisionPlus er valget for førere som er opptatt av ytelse og sikker kjøring. De gir både høy ytelse og mye for pengene og er det rette valget for krevende førere.
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Overlegen kvalitet og bedre sikt

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  • Type lampe: P21/5W

  • 12 V, 21/5 W

  • Opptil 60 % bedre sikt

  • Ultramotstandsdyktig billys

  • Antall lyskilder: 2

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner

Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner

Hvilken 12 V-lyskilde til hvilken funksjon? Philips Automotives utvalg omfatter alle bilspesifikke funksjoner: fjernlys, nærlys, tåkelys foran, blinklys foran, sideblinklys, blinklys bak, bremselys, ryggelys, tåkelys bak, skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, kupélys.

Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning

Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.