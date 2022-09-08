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LongLife EcoVisionLengre levetid

12496LLECOCP

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Lei av hele tiden å skulle bytte lyspærer til frontlyktene? Med en lengre levetid enn en vanlig bilpære er Philips LongLife EcoVision det beste valget for bilførere som ønsker å minimere vedlikeholdet av kjøretøyet sitt.
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Lengre levetid, mindre bytting

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  • Type lampe: PY21W

  • 12 V, 21 W

  • Langvarig, færre utskiftninger

  • Svært motstandsdyktig pære

  • Antall lyskilder: 10

Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning

Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene.

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Bytt begge frontlyktpærene samtidig av hensyn til sikkerheten

Bytt begge frontlyktpærene samtidig av hensyn til sikkerheten

Det er sterkt anbefalt å bytte dem parvis av hensyn til symmetrisk lysytelse

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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