Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
12496LLECOCP
Type lampe: PY21W
12 V, 21 W
Langvarig, færre utskiftninger
Svært motstandsdyktig pære
Antall lyskilder: 10
Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.
I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.
Det er sterkt anbefalt å bytte dem parvis av hensyn til symmetrisk lysytelse
Anmeldelser