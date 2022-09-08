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Utgått

WhiteVisionPære til frontlys

12362WHVB1

Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

Philips WhiteVision gir bilens frontlys et intenst utseende med hvitt Xenon-lys, noe som gir deg en førsteklasses kjøreopplevelse i mørket. Med den forbedrede lysstyrken med 60 % hvitere lys sørger WhiteVision for både stil og sikkerhet.<br>

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Intens hvit Xenon-effekt

Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

  • Type lampe: H11

  • Pakke med: 1

  • 12 V, 55 W

  • Stil

En førsteklasses kjøreopplevelse med intens hvit Xenon-effekt

Philips WhiteVision-frontlys utkonkurrerer alle blå bilpærer på markedet og er det rette valget for sjåfører som vil kjøre med stil, uten at det går på bekostning av sikkerheten. WhiteVision er den ultimate oppgraderingen for frontlyktene dine med en høy fargetemperatur og stilig, hvit sokkel. Philips-patentert tredjegenerasjons beleggteknologi er utviklingens mesterverk som gjør WhiteVision til den første frontlykten med helt hvitt lys.

Klar stråle med intenst hvitt lys

Klar stråle med intenst hvitt lys

Philips WhiteVision-frontlys med intenst hvitt lys og opptil 3700 kelvin lyser opp veien med en klar, hvit stråle som bryter gjennom mørket umiddelbart. En førsteklasses lysstråle for en førsteklasses kjøreopplevelse.

Hvit Xenon-effekt for en eksklusiv stil

WhiteVision gir billysene dine samme førsteklasses stil som eksklusive biler.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med standard halogenlamper

  2. Bruken varierer avhengig av lyskildetypen