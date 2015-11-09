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  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

Utgått

WhiteVisionPære til frontlys

12342WHVSM

3
| (8) Anmeldelser
Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
Philips WhiteVision gir bilens frontlys et intenst utseende med hvitt Xenon-lys, noe som gir deg en førsteklasses kjøreopplevelse i mørket. Med den forbedrede lysstyrken med 60 % hvitere lys sørger WhiteVision for både stil og sikkerhet.&lt;br>
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Intens hvit Xenon-effekt

Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

  • Type lampe: H4

  • Pakke med: 2+2

  • 12 V, 60/55 W

  • w5w-posisjonslys følger med

En førsteklasses kjøreopplevelse med intens hvit Xenon-effekt

Philips WhiteVision-frontlys utkonkurrerer alle blå bilpærer på markedet og er det rette valget for sjåfører som vil kjøre med stil, uten at det går på bekostning av sikkerheten. WhiteVision er den ultimate oppgraderingen for frontlyktene dine med en høy fargetemperatur og stilig, hvit sokkel. Philips-patentert tredjegenerasjons beleggteknologi er utviklingens mesterverk som gjør WhiteVision til den første frontlykten med helt hvitt lys.

100 % lovlig på veien, 100 % intenst hvitt lys

WhiteVision er ECE-sertifisert og det første intenst hvite lyset som er lovlig på veien. Du får ultimat, god sikt uten å blende møtende biler slik at sikkerheten ivaretas.

Uovertruffen levetid for forlenget kjøreglede

Philips WhiteVision-frontlys (tilgjengelig i H1, H3, H4, H7, T4 W og W5 W) er utformet for å vare. De har lang og pålitelig levetid på opptil 450 timer*. Det er betydelig høyere enn konkurrerende produkter. Dette fører til færre utskiftninger som gjør at du får mer for pengene. (*H4 og H7 er testet på 13,2V standard spenning)

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.0

av 5

8

Anmeldelser

4

09/11/2015

Suomi

Suomi

Nimensä veroinen tuote

Olen kokeillut kaikkia markkinoilla olevia korkean värilämpötilan halogenpolttimoita ja nämä ovat kyllä aivan ylivertaiset. Valo on kaikista H4-polttimoista kiistattomasti valkoisinta. Sinertävämpi valo ei ole ainoastaan tyylikkäämpi vaan parantaa myös kontrastinäkymää huomattavasti. Tiemerkinnät ja opastekyltit tuntuvat suorastaan loistavan pimeässä näiden kanssa. Ei tulisi mieleenkään käyttää enää muita polttimoita.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo

30/04/2015

Italia

Italia

Ottime, coprono bene gli angoli

Montate su jeep wrangler H4, veramente belle, luce fredda ma non troppo, equilibrate, gli abbaglianti sono leggermente più caldi degli anabbaglianti.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

28/03/2015

Italia

Italia

pubblicità corrispondente alla realtà!

montate su punto 3a serie su anabbaglianti in versione h7 e devo dire che avendone provate altre, queste sono le uniche alogene che guadagnando in temperatura di colore non perdono in luminosità, anzi la migliorano. La temperatura di colore è bianco puro senza riflessi azzurrati. Rappresentano il giusto compromesso tra stile e prestazioni, insomma ottime alogene!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

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