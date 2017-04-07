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Utgått
12342WHVB1
Type lampe: H4
Pakke à 1
12 V, 60/55 W
Stil
WhiteVision er ECE-sertifisert og det første intenst hvite lyset som er lovlig på veien. Du får ultimat, god sikt uten å blende møtende biler slik at sikkerheten ivaretas.
Philips WhiteVision-frontlys utkonkurrerer alle blå bilpærer på markedet og er det rette valget for sjåfører som vil kjøre med stil, uten at det går på bekostning av sikkerheten. WhiteVision er den ultimate oppgraderingen for frontlyktene dine med en høy fargetemperatur og stilig, hvit sokkel. Philips-patentert tredjegenerasjons beleggteknologi er utviklingens mesterverk som gjør WhiteVision til den første frontlykten med helt hvitt lys.
Philips WhiteVision-frontlys (tilgjengelig i H1, H3, H4, H7, T4 W og W5 W) er utformet for å vare. De har lang og pålitelig levetid på opptil 450 timer*. Det er betydelig høyere enn konkurrerende produkter. Dette fører til færre utskiftninger som gjør at du får mer for pengene. (*H4 og H7 er testet på 13,2V standard spenning)
3.4
av 5
5
Anmeldelser
Willempieces
07/04/2017
Nederland
Gewoon goed
Als natuurkundige heb ik het voordeel dat ik een beeld heb bij 4300 K en 1500 lux, maar dit vertaalt zich bij dit product ook als geweldige zichtbaarheid. 4300 K is nog een beetje gelig, dat ligt niet aan Philips maar aan het feit dat 4300 K geel is. Als Philips 4300 K als perfect wit zou kunnen laten lijken wonnen ze dit jaar nog de nobelprijs. Als je echt wit licht wil, zoek dan naar 6000 K of 8000 K, maar wees bereid (veel) meer te betalen dan dit erg scherp geprijsd product.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen
Toño57
15/01/2017
España
Las mas blancas que he probado
He probado todo tipo de bombillas. Estas creo que dan la luz mas blanca de todas. De momento no se han fundido, llevo casi dos años con ellas. Las recomiendo encarecidamente. El problema es encontrarlas, no están disponibles en la mayoría de establecimientos.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
salvi
25/11/2014
España
Mas luz y mas blanca. Cumple lo que promete
Destacan su mayor luminosidad y alcance que las lamparas que trae de serie un el nissan juke(H4). La unica preocupacion la duracion tanto de la lampara como la del faro dado que la temperatura aumenta considerablemente
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
Sammenlignet med standard halogenlamper
Bruken varierer avhengig av lyskildetypen