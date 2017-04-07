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  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
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Utgått

WhiteVisionPære til frontlys

12342WHVB1

3.4
| (5) Anmeldelser
Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
Philips WhiteVision gir bilens frontlys et intenst utseende med hvitt Xenon-lys, noe som gir deg en førsteklasses kjøreopplevelse i mørket. Med den forbedrede lysstyrken med 60 % hvitere lys sørger WhiteVision for både stil og sikkerhet.&lt;br>
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Intens hvit Xenon-effekt

Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

  • Type lampe: H4

  • Pakke à 1

  • 12 V, 60/55 W

  • Stil

100 % lovlig på veien, 100 % intenst hvitt lys

WhiteVision er ECE-sertifisert og det første intenst hvite lyset som er lovlig på veien. Du får ultimat, god sikt uten å blende møtende biler slik at sikkerheten ivaretas.

En førsteklasses kjøreopplevelse med intens hvit Xenon-effekt

Philips WhiteVision-frontlys utkonkurrerer alle blå bilpærer på markedet og er det rette valget for sjåfører som vil kjøre med stil, uten at det går på bekostning av sikkerheten. WhiteVision er den ultimate oppgraderingen for frontlyktene dine med en høy fargetemperatur og stilig, hvit sokkel. Philips-patentert tredjegenerasjons beleggteknologi er utviklingens mesterverk som gjør WhiteVision til den første frontlykten med helt hvitt lys.

Uovertruffen levetid for forlenget kjøreglede

Philips WhiteVision-frontlys (tilgjengelig i H1, H3, H4, H7, T4 W og W5 W) er utformet for å vare. De har lang og pålitelig levetid på opptil 450 timer*. Det er betydelig høyere enn konkurrerende produkter. Dette fører til færre utskiftninger som gjør at du får mer for pengene. (*H4 og H7 er testet på 13,2V standard spenning)

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.4

av 5

5

Anmeldelser

2

07/04/2017

Nederland

Nederland

Gewoon goed

Als natuurkundige heb ik het voordeel dat ik een beeld heb bij 4300 K en 1500 lux, maar dit vertaalt zich bij dit product ook als geweldige zichtbaarheid. 4300 K is nog een beetje gelig, dat ligt niet aan Philips maar aan het feit dat 4300 K geel is. Als Philips 4300 K als perfect wit zou kunnen laten lijken wonnen ze dit jaar nog de nobelprijs. Als je echt wit licht wil, zoek dan naar 6000 K of 8000 K, maar wees bereid (veel) meer te betalen dan dit erg scherp geprijsd product.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen

15/01/2017

España

España

Las mas blancas que he probado

He probado todo tipo de bombillas. Estas creo que dan la luz mas blanca de todas. De momento no se han fundido, llevo casi dos años con ellas. Las recomiendo encarecidamente. El problema es encontrarlas, no están disponibles en la mayoría de establecimientos.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

25/11/2014

España

España

Mas luz y mas blanca. Cumple lo que promete

Destacan su mayor luminosidad y alcance que las lamparas que trae de serie un el nissan juke(H4). La unica preocupacion la duracion tanto de la lampara como la del faro dado que la temperatura aumenta considerablemente

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med standard halogenlamper

  2. Bruken varierer avhengig av lyskildetypen