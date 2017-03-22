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Utgått
12342RVB1
Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
Philips RacingVision-lyskilder til bil er det perfekte valget for bilentusiaster. Med opptil 150 % klarere lys blir reaksjonsevnen din bedre, og kjøreopplevelsen føles både tryggere og mer spennende.
Type lampe: H4
Pakke à 1
12 V, 60/55 W
Når du kjører om natten, trenger du den aller beste sikten. Jo lenger du kan se klart, jo raskere kan du reagere på det som dukker opp på veien. Philips RacingVision-frontlykter øker sikten med opptil 150 % skarpere lys. Du kommer til å oppdage hindringer i veien tidligere enn med andre mindre kraftige halogenpærer. Slik kan du nyte en sikrere og mer behagelig kjøretur.
Med bedre, klarere lys kan du kjøre bedre på veien. Med sin optimaliserte glødetråddesign med høy presisjon, høyt gasstrykk på opptil 13 bar, krombelegg med høy presisjon og UV-kvartsglass av høy kvalitet setter Philips RacingVision-frontlyktene en ny standard innen bilbelysning. Disse frontlyktene er konstruert for ytelse og sikt, og sørger for en mer avslappet, kontrollert og morsom kjøreopplevelse.
Sportssjåfører forventer mer av bilene sine. Med opptil 150 % skarpere lys på veien er Philips RacingVision offentlig godkjent for å gi deg en morsom opplevelse både på og utenfor veien.
Priser
1.0
av 5
1
Omtale
flyer8210
22/03/2017
France
PAYER CHER POUR PEU
PRIX EXORBITIF POUR UNE DUREE DE VIE RIDICULE (2mois). A NE PAS ACHETER.
Denne omtalen gjelder RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant
Denne omtalen gjelder RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant