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Utgått
Type lampe: H4
Pakke med: 2
12 V, 60/55 W
Hvis du vil finne ut hvilken Philips ColorVision-lyskilde som passer til bilen din, kan du gå til www.philips.com/automotive
Philips ColorVision gjør det mulig å gi biloptikken et personlig preg i form av farge. Velg mellom blått, grønt, gult eller lilla, og tilpass turen.
ColorVision-lyskildene er i samsvar med alle ECE-forskrifter og leveres med et sertifiseringskort som viser at de er godkjent for veibruk. Ha det alltid med i bilen.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Mireille0
05/08/2014
Nederland
Dit product geeft een subtiele kleur en veel beter zicht.
De lampen geven een subtiele gele/warme gloed, en het licht is veel helderder dan mijn oude verlichting! Daardoor heb je in de auto vele beter zicht, zonder daarbij de tegenliggers te verblinden. Ik gebruik de lampen in mijn Volkswagen Polo.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp