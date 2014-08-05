ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys

Utgått

ColorVisionGul frontlyktpære for bil

12342CVPYS2

5
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Ny stil med lys
ColorVision tilfører litt farge til biloptikken med blått, grønt, gult eller lilla. Disse nyskapende, fargede billyskildene er sertifisert for lovlig veibruk, slik at du kan tilpasse bilen samtidig som du projiserer et trygt, hvitt lys.
Se alle fordeler

Tilfør litt farge

Ny stil med lys

  • Type lampe: H4

  • Pakke med: 2

  • 12 V, 60/55 W

Tilgjengelig i de mest populære typene lyskilder for bil: H4 og H7

Tilgjengelig i de mest populære typene lyskilder for bil: H4 og H7

Hvis du vil finne ut hvilken Philips ColorVision-lyskilde som passer til bilen din, kan du gå til www.philips.com/automotive

Sett farge på lysene i blått, grønt, gult eller lilla

Sett farge på lysene i blått, grønt, gult eller lilla

Philips ColorVision gjør det mulig å gi biloptikken et personlig preg i form av farge. Velg mellom blått, grønt, gult eller lilla, og tilpass turen.

Fargede lyskilder for bil som er sertifisert for bruk på offentlig vei

Fargede lyskilder for bil som er sertifisert for bruk på offentlig vei

ColorVision-lyskildene er i samsvar med alle ECE-forskrifter og leveres med et sertifiseringskort som viser at de er godkjent for veibruk. Ha det alltid med i bilen.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

05/08/2014

Nederland

Nederland

Dit product geeft een subtiele kleur en veel beter zicht.

De lampen geven een subtiele gele/warme gloed, en het licht is veel helderder dan mijn oude verlichting! Daardoor heb je in de auto vele beter zicht, zonder daarbij de tegenliggers te verblinden. Ik gebruik de lampen in mijn Volkswagen Polo.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.