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Utgått
12336WHVB1
Type lampe: H3
Pakke à 1
12 V, 55 W
Stil
WhiteVision er ECE-sertifisert og det første intenst hvite lyset som er lovlig på veien. Du får ultimat, god sikt uten å blende møtende biler slik at sikkerheten ivaretas.
Philips WhiteVision-frontlys utkonkurrerer alle blå bilpærer på markedet og er det rette valget for sjåfører som vil kjøre med stil, uten at det går på bekostning av sikkerheten. WhiteVision er den ultimate oppgraderingen for frontlyktene dine med en høy fargetemperatur og stilig, hvit sokkel. Philips-patentert tredjegenerasjons beleggteknologi er utviklingens mesterverk som gjør WhiteVision til den første frontlykten med helt hvitt lys.
Philips WhiteVision-frontlys (tilgjengelig i H1, H3, H4, H7, T4 W og W5 W) er utformet for å vare. De har lang og pålitelig levetid på opptil 450 timer*. Det er betydelig høyere enn konkurrerende produkter. Dette fører til færre utskiftninger som gjør at du får mer for pengene. (*H4 og H7 er testet på 13,2V standard spenning)
Anmeldelser
Sammenlignet med standard halogenlamper
Bruken varierer avhengig av lyskildetypen