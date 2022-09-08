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  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
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Utgått

WhiteVisionPære til frontlys

12336WHVB1

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Philips WhiteVision gir bilens frontlys et intenst utseende med hvitt Xenon-lys, noe som gir deg en førsteklasses kjøreopplevelse i mørket. Med den forbedrede lysstyrken med 60 % hvitere lys sørger WhiteVision for både stil og sikkerhet.&lt;br>
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Intens hvit Xenon-effekt

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  • Type lampe: H3

  • Pakke à 1

  • 12 V, 55 W

  • Stil

100 % lovlig på veien, 100 % intenst hvitt lys

WhiteVision er ECE-sertifisert og det første intenst hvite lyset som er lovlig på veien. Du får ultimat, god sikt uten å blende møtende biler slik at sikkerheten ivaretas.

En førsteklasses kjøreopplevelse med intens hvit Xenon-effekt

Philips WhiteVision-frontlys utkonkurrerer alle blå bilpærer på markedet og er det rette valget for sjåfører som vil kjøre med stil, uten at det går på bekostning av sikkerheten. WhiteVision er den ultimate oppgraderingen for frontlyktene dine med en høy fargetemperatur og stilig, hvit sokkel. Philips-patentert tredjegenerasjons beleggteknologi er utviklingens mesterverk som gjør WhiteVision til den første frontlykten med helt hvitt lys.

Uovertruffen levetid for forlenget kjøreglede

Philips WhiteVision-frontlys (tilgjengelig i H1, H3, H4, H7, T4 W og W5 W) er utformet for å vare. De har lang og pålitelig levetid på opptil 450 timer*. Det er betydelig høyere enn konkurrerende produkter. Dette fører til færre utskiftninger som gjør at du får mer for pengene. (*H4 og H7 er testet på 13,2V standard spenning)

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med standard halogenlamper

  2. Bruken varierer avhengig av lyskildetypen