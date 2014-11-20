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Utgått

WhiteVisionPære til frontlys

12258WHVSM

4

| (2) Anmeldelser

Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

Philips WhiteVision gir bilens frontlys et intenst utseende med hvitt Xenon-lys, noe som gir deg en førsteklasses kjøreopplevelse i mørket. Med den forbedrede lysstyrken med 60 % hvitere lys sørger WhiteVision for både stil og sikkerhet.<br>

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Intens hvit Xenon-effekt

Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

  • Type lampe: H1

  • Pakke med: 2+2

  • 12 V, 55 W

  • w5w-posisjonslys følger med

En førsteklasses kjøreopplevelse med intens hvit Xenon-effekt

Philips WhiteVision-frontlys utkonkurrerer alle blå bilpærer på markedet og er det rette valget for sjåfører som vil kjøre med stil, uten at det går på bekostning av sikkerheten. WhiteVision er den ultimate oppgraderingen for frontlyktene dine med en høy fargetemperatur og stilig, hvit sokkel. Philips-patentert tredjegenerasjons beleggteknologi er utviklingens mesterverk som gjør WhiteVision til den første frontlykten med helt hvitt lys.

100 % lovlig på veien, 100 % intenst hvitt lys

WhiteVision er ECE-sertifisert og det første intenst hvite lyset som er lovlig på veien. Du får ultimat, god sikt uten å blende møtende biler slik at sikkerheten ivaretas.

Uovertruffen levetid for forlenget kjøreglede

Philips WhiteVision-frontlys (tilgjengelig i H1, H3, H4, H7, T4 W og W5 W) er utformet for å vare. De har lang og pålitelig levetid på opptil 450 timer*. Det er betydelig høyere enn konkurrerende produkter. Dette fører til færre utskiftninger som gjør at du får mer for pengene. (*H4 og H7 er testet på 13,2V standard spenning)

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

2

Anmeldelser

4
2
1

20/11/2014

Deutschland

Deutschland

Gutes Weiß, gute Ausleuchtung

Gekauft für meinen proceed GT um den unschönen Kontrast zwischen gelblichen Hauptleuchten und den kaltweissen LED-Tagfahrlichtern zu beheben. Einbau ging 5 Minuten (Handschuhe nicht vergessen), erster Eindruck ist top! Kräftiges Weiß, Gelbstich mit bloßem Auge nicht feststellbar (per Digicam minimal zu sehen), Ausleuchtung sehr gut (60% mehr Licht jein... eher 40%). Bei Regen und Nebel sehr gut. Zur Lebensdauer kann ich noch nix sagen. Im Vergleich zu den gängigen Alternativen klar im oberen Bereich, nach meinem Empfinden aktuell Spitzenreiter.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

28/03/2015

Deutschland

Deutschland

Kurz Lebensdauer

Macht ein super helles weißes Licht muss jedoch sagen das die Lebensdauer mehr als mieserabel ist. Angegebene Lebensdauer ist lange nicht erreicht. Die Birne war ca. ein halbes Jahr verbaut und hatte ca. 400-500 Betruebsstunden maximal. Nun ist die Erste kaputt. Und zu diesem Preis ist das nicht in Ordnung. Steige jetzt auf andere Marke um. MfG

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

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