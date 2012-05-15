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VisionPlusBedre sikkerhet og komfort

12258VPB1

4
| (3) Anmeldelser
Føl deg trygg og kjør trygt
Philips VisionPlus frontlyskilder sørger for 60 % bedre sikt, slik at bilføreren kan se lenger, noe som betyr høyere sikkerhet og komfort. VisionPlus gir både høy ytelse og mye for pengene og er det rette valget for dagens krevende bilførere.
Se alle fordeler

Opptil 60 % bedre sikt: Raskere reaksjon redder liv

Føl deg trygg og kjør trygt

  • Type lampe: H1

  • 12 V, 55 W

  • Opptil 60 % bedre sikt

  • Ultramotstandsdyktig billys

  • Antall lyskilder: 1

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Bytt begge frontlyktpærene samtidig av hensyn til sikkerheten

Bytt begge frontlyktpærene samtidig av hensyn til sikkerheten

Det er sterkt anbefalt å bytte dem parvis av hensyn til symmetrisk lysytelse

Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner

Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner

Hvilken 12 V-lyskilde til hvilken funksjon? Philips Automotives utvalg omfatter alle bilspesifikke funksjoner: fjernlys, nærlys, tåkelys foran, blinklys foran, sideblinklys, blinklys bak, bremselys, ryggelys, tåkelys bak, skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, kupélys.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.0

av 5

3

Anmeldelser

2
1

15/05/2012

España

España

La mejor lampara del mercado

Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

15/05/2012

España

España

PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.

ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

09/10/2015

France

France

un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement

j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .

Denne omtalen gjelder VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus

Denne omtalen gjelder VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus

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  • Tidlig tilgang til salg.
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