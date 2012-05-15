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12258VPB1
Type lampe: H1
12 V, 55 W
Opptil 60 % bedre sikt
Ultramotstandsdyktig billys
Antall lyskilder: 1
I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.
Det er sterkt anbefalt å bytte dem parvis av hensyn til symmetrisk lysytelse
Hvilken 12 V-lyskilde til hvilken funksjon? Philips Automotives utvalg omfatter alle bilspesifikke funksjoner: fjernlys, nærlys, tåkelys foran, blinklys foran, sideblinklys, blinklys bak, bremselys, ryggelys, tåkelys bak, skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, kupélys.
4.0
av 5
3
Anmeldelser
Isma
15/05/2012
España
La mejor lampara del mercado
Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
MC93
15/05/2012
España
PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.
ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
loeb
09/10/2015
France
un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement
j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .
Denne omtalen gjelder VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus
Denne omtalen gjelder VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus