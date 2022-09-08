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Utgått
11961ULWX2
LED-T10 [~W5W]
Antall lyskilder: 2
Dagslyseffekt på 12 V, 6000 K
Posisjon, innvendig
Det viktigste med utvendige lys er å sørge for at du ser og blir sett, men det er ikke noe galt i å ta seg bra ut samtidig. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe en ny bil, er det et godt og økonomisk alternativ å skifte ut de innvendige og utvendige lysene med LED-lamper. Oppgrader det utvendige lyset med et mer intenst rødt bremselys, et sterkere gult blinklys og et klart, hvitt posisjons- og ryggelys. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips utvendige LED-blinklys.
Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer hvor kjøretøyet ditt skal til andre personer i trafikken, slik at du unngår kollisjoner. Sterke signallys sørger for at du ses for forbedret sikkerhet. Philips Ultinon LED-signallys gir deg ytelsen du trenger, og gir andre førere viktig ekstra tid til å reagere på bevegelsene dine, uansett om det er rygging, forflytting eller stopping.
Du vil ha sterke og stilige billys. Men du vil ikke bytte ut defekte lyskilder støtt og stadig. Det er en stor svakhet ved konvensjonelle frontlys: Jo kraftigere lys, desto kortere levetid. LED-lyskilder varer lenger med et tilsvarende lysintensitetsnivå. Philips Ultinon LED-lysene har også ekstra motstand mot varme og vibrasjoner, noe som gjør dem til et perfekt valg for langvarig ytelse.
Anmeldelser
Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.
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