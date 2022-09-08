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Utgått
11961U30CWB2
Type lampe: W5W
Dagslyseffekt på 12 V, 6000 K
Avansert kjøretøysystem
Antall lyskilder: 2
Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer hvor kjøretøyet ditt skal til andre personer i trafikken, slik at du unngår kollisjoner. Når dårlige værforhold gir redusert sikt, er det enda viktigere at signallyset er klart og tydelig. Philips Ultinon Pro3000 LED-signallys gir deg en lys dagslyseffekt pluss opptil 6000 K for plassering og innvendig belysning. Bilen din sier mye om deg, så gjør et stilig inntrykk med LED-signallys fra Philips.
Enten det gjelder parkerings-, hanskerom-, dashbord- eller bagasjeromlys, gir Philips Ultinon Pro3000 LED deg jevn lysfordeling. Vidvinkelen gjør at lyset rettes akkurat der du trenger det.
Nyt plug-and-play-opplevelsen: Philips Ultinon Pro3000 leveres med standardlokk, slik at det er raskt og enkelt å bytte.
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