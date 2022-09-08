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Utgått

Ultinon Pro3000 SIBlinklys for bil

11961U30CWB2

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Hvis du vil ha en stilig kjøreopplevelse, bør du oppgradere til Philips Ultinon Pro3000 LED-posisjonslys [˜W5W]. De er klare som dagen og elegante, slik at du kan kjøre sikkert på en stilig måte.
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Sterkt og holdbart LED-signallys

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  • Type lampe: W5W

  • Dagslyseffekt på 12 V, 6000 K

  • Avansert kjøretøysystem

  • Antall lyskilder: 2

Signaliser i trafikken med klarere utvendig lys

Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer hvor kjøretøyet ditt skal til andre personer i trafikken, slik at du unngår kollisjoner. Når dårlige værforhold gir redusert sikt, er det enda viktigere at signallyset er klart og tydelig. Philips Ultinon Pro3000 LED-signallys gir deg en lys dagslyseffekt pluss opptil 6000 K for plassering og innvendig belysning. Bilen din sier mye om deg, så gjør et stilig inntrykk med LED-signallys fra Philips.

Optimalisert for bedre synlighet

Enten det gjelder parkerings-, hanskerom-, dashbord- eller bagasjeromlys, gir Philips Ultinon Pro3000 LED deg jevn lysfordeling. Vidvinkelen gjør at lyset rettes akkurat der du trenger det.

Enkle å installere og kompatible med mange bilmodeller

Nyt plug-and-play-opplevelsen: Philips Ultinon Pro3000 leveres med standardlokk, slik at det er raskt og enkelt å bytte.

Tekniske spesifikasjoner

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