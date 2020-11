Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

Smaken og kravene dine til lys kan variere, avhengig av bruksområdet. Til kupeen kan du velge blant en rekke Philips Ultinon LED-lamper for økt lysstyrke. Velg et behagelig varmhvitt lys på 4000 K. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips LED-kupélys.