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  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
  • Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.

Utgått

Ultinon LEDsignallys for bil

11498ULRX2

Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.
Hvis du vil ha en stilig kjøreopplevelse, kan du velge signallys med intense farger. Philips Ultinon LED-bremselys [˜P21W] lyser intenst rødt og ser så bra ut at du kan kjøre sikkert samtidig som det ser elegant ut.
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Holdbar LED-kvalitet

Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.

  • LED-S25 [~P21W]

  • Antall lyskilder: 2

  • Rødt, intenst lys på 12 V

  • Brems, bakre tåke

Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

Det viktigste med utvendige lys er å sørge for at du ser og blir sett, men det er ikke noe galt i å ta seg bra ut samtidig. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe en ny bil, er det et godt og økonomisk alternativ å skifte ut de utvendige lysene med LED-lamper. Oppgrader det utvendige lyset med et mer intenst rødt bremselys, et sterkere gult blinklys og et klart, hvitt posisjons- og ryggelys. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips utvendige LED-blinklys.

Sterkere lys for bedre sikkerhet

Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer hvor kjøretøyet ditt skal til andre personer i trafikken, slik at du unngår kollisjoner. Sterke signallys sørger for at du ses for forbedret sikkerhet. Philips Ultinon LED-signallys gir deg ytelsen du trenger, og gir andre førere viktig ekstra tid til å reagere på bevegelsene dine, uansett om det er rygging, forflytting eller stopping.

Lysene tennes umiddelbart og gjør bråbremsingen tryggere

Glødepærer bruker noe tid på å lyse opp og oppnå maksimal effekt. LED lyser derimot opp umiddelbart. Differansen måles i brøkdeler av et sekund. Når du bråbremser, kan brøkdeler av et sekund være utslagsgivende. Ved 100 km/t tilsvarer for eksempel bare fire tideler av et sekund en reaksjonsavstand på 11 meter. Det tilsvarer omtrent 2,5 billengder før du rekker å reagere. Med Philips LED-bremselys vil bilføreren bak deg umiddelbart oppfatte at du bremser.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.

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