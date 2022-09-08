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Utgått
11498ULRX2
LED-S25 [~P21W]
Antall lyskilder: 2
Rødt, intenst lys på 12 V
Brems, bakre tåke
Det viktigste med utvendige lys er å sørge for at du ser og blir sett, men det er ikke noe galt i å ta seg bra ut samtidig. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe en ny bil, er det et godt og økonomisk alternativ å skifte ut de utvendige lysene med LED-lamper. Oppgrader det utvendige lyset med et mer intenst rødt bremselys, et sterkere gult blinklys og et klart, hvitt posisjons- og ryggelys. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips utvendige LED-blinklys.
Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer hvor kjøretøyet ditt skal til andre personer i trafikken, slik at du unngår kollisjoner. Sterke signallys sørger for at du ses for forbedret sikkerhet. Philips Ultinon LED-signallys gir deg ytelsen du trenger, og gir andre førere viktig ekstra tid til å reagere på bevegelsene dine, uansett om det er rygging, forflytting eller stopping.
Glødepærer bruker noe tid på å lyse opp og oppnå maksimal effekt. LED lyser derimot opp umiddelbart. Differansen måles i brøkdeler av et sekund. Når du bråbremser, kan brøkdeler av et sekund være utslagsgivende. Ved 100 km/t tilsvarer for eksempel bare fire tideler av et sekund en reaksjonsavstand på 11 meter. Det tilsvarer omtrent 2,5 billengder før du rekker å reagere. Med Philips LED-bremselys vil bilføreren bak deg umiddelbart oppfatte at du bremser.
Anmeldelser
Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.
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