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Utgått
11366UE2X2
Type lampe: H8/H11/H16
6500 K stilig, hvitt lys
Kompakt design for bedre passform
Kompatibel med de fleste biler
Antall lyskilder: 2
Hvis du vil ha en moderne, avansert stil, kan du tilpasse bilen med Philips Ultinon Essential LED-frontlyspærer. Disse pærene har en fargetemperatur på opptil 6500 kelvin, og sender ut et moderne, hvitt lys, slik at du alltid kan skille deg ut fra mengden med en stilig stråle.
Optimal ytelse med overlegen holdbarhet gjør at Philips Ultinon Essential LED-frontlyspærer hører til i toppen av LED-teknologi. Den doble varmespredningsmekanismen – innebygd vifte og en kjøleplate i aluminium med anodiserende belegg – gjør at disse LED-frontlyspærene sprer varmen mer effektivt. De kan yte ved det høyeste lysstyrkenivået over lengre tid.
Philips Ultinon Essential LED bruker en helt ny pæredesign som integrerer elektronikk i driverboksen, slik at det blir mer plass til pæren i frontlyset, og dermed er det enkelt å plassere dem. Nyt plug-and-play-opplevelsen: designen i ett stykke gjør det enkelt å ta ut midtringen fra toppen, uten å måtte skru den ut. Philips Ultinon Essential LED med sin kompakte design passer til en rekke bilmodeller og kan enkelt installeres av spesialistmekanikere.
Anmeldelser
Det er ditt ansvar å sørge for at bruken av ettermonterings-LED-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser