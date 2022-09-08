Kompakt alt-i-én-design for plug-and-play-bruk

Philips Ultinon Essential LED bruker en helt ny pæredesign som integrerer elektronikk i driverboksen, slik at det blir mer plass til pæren i frontlyset, og dermed er det enkelt å plassere dem. Nyt plug-and-play-opplevelsen: designen i ett stykke gjør det enkelt å ta ut midtringen fra toppen, uten å måtte skru den ut. Philips Ultinon Essential LED med sin kompakte design passer til en rekke bilmodeller og kan enkelt installeres av spesialistmekanikere.