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Utgått
11258UE2X2
Type lampe: H1
6500 K stilig, hvitt lys
Kompakt design for bedre passform
Kompatibel med de fleste biler
Antall lyskilder: 2
Hvis du vil ha en moderne, avansert stil, kan du tilpasse bilen med Philips Ultinon Essential LED-frontlyspærer. Disse pærene har en fargetemperatur på opptil 6500 kelvin, og sender ut et moderne, hvitt lys, slik at du alltid kan skille deg ut fra mengden med en stilig stråle.
Optimal ytelse med overlegen holdbarhet gjør at Philips Ultinon Essential LED-frontlyspærer hører til i toppen av LED-teknologi. Den doble varmespredningsmekanismen – innebygd vifte og en kjøleplate i aluminium med anodiserende belegg – gjør at disse LED-frontlyspærene sprer varmen mer effektivt. De kan yte ved det høyeste lysstyrkenivået over lengre tid.
Philips Ultinon Essential LED bruker en helt ny pæredesign som integrerer elektronikk i driverboksen, slik at det blir mer plass til pæren i frontlyset, og dermed er det enkelt å plassere dem. Nyt plug-and-play-opplevelsen: designen i ett stykke gjør det enkelt å ta ut midtringen fra toppen, uten å måtte skru den ut. Philips Ultinon Essential LED med sin kompakte design passer til en rekke bilmodeller og kan enkelt installeres av spesialistmekanikere.
3.8
av 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordeler
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Det er ditt ansvar å sørge for at bruken av ettermonterings-LED-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser