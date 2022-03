Signaliser i trafikken med klarere utvendig lys

Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer hvor kjøretøyet ditt skal til andre personer i trafikken, slik at du unngår kollisjoner. Philips Ultinon Pro3000-blinklys gir deg ytelsen du trenger, og gir andre førere viktig ekstra tid til å reagere på bevegelsene dine, uansett om det er rygging, forflytting eller stopping. Oppgrader det utvendige lyset med en mer intens rød farge for bremselys og lys bak. Bilen din sier mye om deg, så si det med stil med LED-signalpærer fra Philips.