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Utgått

Ultinon Essential LEDPære til frontlys

11005UE2X2

3.8
| (256) Anmeldelser
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Helt nye Philips Ultinon Essential LED gir deg mest for pengene. Den kommer i en kompakt alt-i-én-design med kraftig lysstyrke, stilig utseende, dobbel varmespredningsteknologi og har 12 og 24 V kompatibilitet.
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Stilige LED-lys som er enkle å montere

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  • Type lampe: HB3/HB4

  • 6500 K stilig, hvitt lys

  • Kompakt design for bedre passform

  • Kompatibel med de fleste biler

  • Antall lyskilder: 2

Gled deg over en stilfull opplevelse i hvitt lys

Gled deg over en stilfull opplevelse i hvitt lys

Hvis du vil ha en moderne, avansert stil, kan du tilpasse bilen med Philips Ultinon Essential LED-frontlyspærer. Disse pærene har en fargetemperatur på opptil 6500 kelvin, og sender ut et moderne, hvitt lys, slik at du alltid kan skille deg ut fra mengden med en stilig stråle.

Utmerket nedkjøling via effektiv varmespredning

Utmerket nedkjøling via effektiv varmespredning

Optimal ytelse med overlegen holdbarhet gjør at Philips Ultinon Essential LED-frontlyspærer hører til i toppen av LED-teknologi. Den doble varmespredningsmekanismen – innebygd vifte og en kjøleplate i aluminium med anodiserende belegg – gjør at disse LED-frontlyspærene sprer varmen mer effektivt. De kan yte ved det høyeste lysstyrkenivået over lengre tid.

Kompakt alt-i-én-design for plug-and-play-bruk

Kompakt alt-i-én-design for plug-and-play-bruk

Philips Ultinon Essential LED bruker en helt ny pæredesign som integrerer elektronikk i driverboksen, slik at det blir mer plass til pæren i frontlyset, og dermed er det enkelt å plassere dem. Nyt plug-and-play-opplevelsen: designen i ett stykke gjør det enkelt å ta ut midtringen fra toppen, uten å måtte skru den ut. Philips Ultinon Essential LED med sin kompakte design passer til en rekke bilmodeller og kan enkelt installeres av spesialistmekanikere.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordeler

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er ditt ansvar å sørge for at bruken av ettermonterings-LED-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser