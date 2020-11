Ekstra kontaktringer som passer til de fleste bilmodeller

Fordi H7-frontlysene har en rekke ulike lampebraketter, kan du noen ganger ha problemer med å montere LED-lys, men ikke med Philips Ultinon Essential LED-lys. Valgfrie Philips LED-kontaktringer sørger for at de passer de fleste bilmodeller, slik at du kan kjøpe LED-lamper fra Philips vel vitende om at de passer til bilen din.