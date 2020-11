Philips Epilatorer gir deg det aller siste innen epilering i et luksuriøst og moderne design. De keramiske epileringsplatene gir uvanlig godt grep selv på de korteste hårene, og gir silkeaktig hud i opptil 4 uker. Alle våre epilatorer er ledningsløse og kan brukes i dusjen, har en innebygd smart lampe for ekstra god sikt ved epilering og et bredt epileringshode for maksimal effektivitet. Sammenlign våre epilatorer og les mer om tilbehør nedenfor!