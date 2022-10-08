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  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
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  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden
  • Kraftig epilering. Skånsom mot huden

Epilator Series 8000Epilator til våt og tørr bruk

BRE740/10

4.4
| (717) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet
Kraftig epilering. Skånsom mot huden
Philips epilator i 8000-serien: verdens første epilatorer med keramiske pinsetter for mer komfortabel epilering. Griper tak i selv de korteste hårene med Double Action-teknologi for å gi glatt hud i flere uker.
Se alle fordeler

Glatt hud i opptil fire uker

Kraftig epilering. Skånsom mot huden

  • Til bena, kroppen, og føttene

  • Trådløs bruk

  • +9 tilbehør

Glatt hud i flere uker med Double Action-teknologi

Glatt hud i flere uker med Double Action-teknologi

Double Action-teknologi synkroniserer lange keramiske pinsetter i kontinuerlige handlinger for å gripe godt tak i og fjerne hår så kort som 0,5 mm. Gjør deg klar for glatte, problemfrie uker fremover.

Lengre pinsetter for å fjerne mer hår om gangen*

Lengre pinsetter for å fjerne mer hår om gangen*

Våre pinsetter roterer raskere per minutt enn Braun Silk-pil 9. Det brede epilatorhodet med 50 % lengre pinsetter fjerner mer hår om gangen*.

32 keramiske hypoallergeniske pinsetter for en skånsom behandling

32 keramiske hypoallergeniske pinsetter for en skånsom behandling

32 keramiske pinsetter laget av hypoallergenisk materiale for en komfortabel behandling. De glir lett over huden med mindre friksjon og mer hudkontakt*. Den føles bra på huden, sier 91 % av kvinnene**.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

717

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

08/10/2022

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Philips epilator

Jeg var veldig misfornøyd med Braun sin epilator. Jeg anbefaler til alle. Jeg er veldig fornøyd med Philips.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilator til våt og tørr bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilator til våt og tørr bruk

09/12/2020

Norge

Norge

Leverer som forventet

God og enkel i bruk. Leverer slik den er fortalt at den skal levere. Meget fornøyd.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator til våt og tørr bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator til våt og tørr bruk

08/12/2020

Norge

Norge

Perfect

Veldig fornoyd! Kjempe god kvalitet og ambefaler til alle

Fordeler

29

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator til våt og tørr bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator til våt og tørr bruk

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Ansvarsfraskrivelser

  1. kontra Philips Satinelle Advanced og Satinelle Prestige

  2. CLT Tyskland N = 153, 2019