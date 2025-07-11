    Mann som barberer brystet med kroppstrimmer 7000
    459 anmeldelser

    Bodygroom 7000 BG7025/13 Showerproof body groomer

    Foreslått utsalgspris

    Dette produktet er utgått fra sortimentet
    Verdens mest foretrukne merke for elektrisk stell for menn¹

    Tette resultater med hudsbeskyttelsen du trenger

    Total klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet

    Philips-kroppstrimmer 7000 Series lar deg enkelt bytte mellom barbering og trimming, med maksimal komfort. 2D Flex-hodeteknologien sørger for at barbermaskinen tilpasser seg kroppens former og fanger opp selv de vanskeligste hårene.

    Møt Philips-kroppstrimmer 7000 Series

    Skånsom nok til overalt, effektiv nok til å stole på – Philips-kroppstrimmer 7000 Series har alt du trenger for komfortabel stell av hele kroppen.

    Komfort

    Hudvennlig kroppstrimming

    Med patentert klippeteknologi og en unikt designet kam får du en skånsom, men effektiv trimming og barbering hver gang.

    Precision

    Tette resultater på huden

    Utviklet for jevn og tett barbering, og fjerner hår helt ned til 0,2 mm.

    Bekvemmelighet

    Allsidig styling over hele kroppen

    Designet for hele kroppen, tilpasset styling, selv på sensitive og intime områder.

    Brukerveiledning

    Vår Philips-kroppstrimmerserie blir når anerkjent for sitt kvalitetsdesign

    Sjekk ut alle prisene vi har vunnet for Philips-kroppstrimmerserien

    Egne trimme- og barberingshoder i samme integrerte design

    Nå kan du trygt trimme og barbere deg overalt nedenfor halsen med bare ett verktøy. Bruk Philips Bodygroom 7000 kroppstrimmeren og barbermaskinen til å trimme med ett enkelt tilbehør. Den gir et jevnt resultat på rygg, skuldre, bryst, mage, underarmer, armer, skritt og ben.

    Tett og behagelig 4D-kroppsbarbering som følger konturene

    Takket være dreiehodet som går i 4 retninger, tilpasser denne justerbare kroppsbarbermaskinen seg til hver kontur på kroppen din, slik at du får den tetteste barberingen hittil.

    Kontroller hårlengden med integrert, justerbar trimmer

    Den integrerte trimmeren med justerbar kam er utformet for å gi mer kraft for å klippe selv det tykkeste hår. Den justerbare kammen med fem lenger gir et naturlig utseende eller tettere resultat, med trimmelengder fra 3 mm til 11 mm.

    Trygg og behagelig barbering på sensitiv hud

    Skjærehodet har patenterte avrundede tupper og en hypoallergenisk folie for å beskytte huden mot kutt og snitt under barbering.

    Totrinns barbering for jevne resultater på ulike typer hår

    Kroppspleiesystemet for menn er utformet for å klippe kort, langt og tykt hår med én takt. Den totrinns barberingen trimmer først lengre hår, som barberes av folien for å oppnå et tettere resultat.

    Klar når du trenger den

    Opptil 120 minutters varighet

    Få en kraftig og kontinuerlig stellopplevelse med Philips-kroppstrimmer 7000 Series. Vårt slitesterke litiumbatteri gir opptil 120 minutters driftstid, med mulighet for 5 minutters hurtiglading for én enkelt stelløkt.

    Philips-kroppstrimmer, 5 års garanti²

    Konstruert for å vare med opptil 5 års garanti²

    Nyt optimal pålitelighet og ytelse med våre slitesterke stelleverktøy.

    Vi introduserer allsidig styling

    Få komforten med tettheten du fortjener

    Din kropp, akkurat slik du ønsker den. Finn ut hva Philips-kroppstrimmer 7000 Series kan gjøre for deg.

    Bærekraft

    Designet for livet, laget for å vare

    Hos Philips er vi forpliktet til å redusere vårt miljøavtrykk og levere mer bærekraftige produkter som varer lenger.

    Anmeldelser

    Priser

    iF Design Award 2015

    iF DESIGN AWARD er en av verdens mest prestisjefylte designpriser. iF-merket, som har blitt arrangert i Tyskland siden 1954, er et pålitelig tegn på god design for forbrukere, merkevarer og designmiljøet.

    reddot-prisvinner 2025

    Red Dot er utmerkelsen for høy designkvalitet. Kun produkter som viser enestående design tildeles det ettertraktede kvalitetsstempelet av den internasjonale juryen.

    Er det trygt å bruke skjærefolie på hele kroppen?

    Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?

    Ansvarsfraskrivelse

    ¹ Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024.
    ² 2 års garanti og 3 års utvidelse ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøpet.
