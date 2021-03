3. Allsidigheten

Velg mellom å være glattbarbert eller trimme én- eller tredagersstubb. Noen av Philips’ barbermaskiner – en del modeller i 7000- og 9000-serien og visse AquaTouch-modeller – leveres med trimmetilbehør, slik at du kan velge å barbere kort stubb eller et kort og velpleid skjegg på dager da du ikke føler for å være glattbarbert. Med AquaTouch samt 7000- og 9000-serien kan du dessuten velge mellom tørr- og våtbarbering, og til og med barbere deg i dusjen!

4. Philips er nummer 1 i verden når det gjelder elektrisk barbering

Philips har produsert barbermaskiner i mer enn 75 år. Vi produserte barbermaskiner før den første månelandingen. Oppsummering: Vi kan barbermaskiner, rett og slett!