1. Plei huden før du barberer deg

Det er viktig å rengjøre huden skikkelig, slik at du får fjernet død hud i det øverste hudlaget. Bruk gjerne en eksfolierende skrubbekrem regelmessig for å få inngrodde hårstrå opp til overflaten. Det beste er å bruke ansiktsskrubbekremen før du barberer deg for å forberede huden og forebygge irritasjoner. Skal du tørrbarbere deg, er det viktig å vente i minst fem minutter, til ansiktet er helt tørt. Fuktig hud hindrer nemlig barbermaskinens myke bevegelse i ansiktet og kan medføre mer irritasjon.

2. Trim lange eller vanskelige hårstrå på forhånd

Trim skjeggstrå som kanskje er for lange eller vanskelige å komme til før du begynner å barbere deg, for eksempel under kjevebenet og rundt adamseplet. På den måten er det mindre risiko for at du er nødt til å gå over samme område flere ganger med barbermaskinen.

3. Våtbarbering er mer skånsomt for huden

Barberskum eller -lotion myker opp skjeggstråene og gjør barberingen enklere. Du kan også teste våtbarbering i dusjen, der kombinasjonen av damp og vann gjør barberingen mer skånsom mot huden og dermed hindrer irritasjoner.

4. Bruk riktig teknikk når du barberer deg

Har du en barbermaskin som for eksempel Philips’ 9000-serie med ulike komfortinnstillinger, må du sørge for å velge innstillingen “sensitiv”, som er mer skånsom for huden. Barber med små sirkelbevegelser over hele ansiktet. Ikke trykk barbermaskinen for hardt mot huden. Økt trykk gir økt friksjon, og friksjon forårsaker mer hudirritasjon. Det går ikke fortere selv om du trykker hardere. Trykk lett og følg hårstråenes vekstretning.

5. Barber fra forskjellige vinkler

Kanskje opplever du problemer med å fjerne de siste, gjenstridige skjeggstråene. Trykk lett og forsøk å komme til skjeggstråene fra forskjellige kanter. Strekk gjerne huden litt og løft hårstråene, slik det det blir lettere for barbermaskinen å komme til.

6. Etterbehandling

Skyll huden med varmt vann etter barberingen, og klapp huden tørr (ikke gni). Påfør deretter en fuktighetskrem eller en aftershave, men unngå alkoholbaserte produkter, da de kan gi irritasjon.

7. Rengjør barbermaskinen regelmessig

Glem ikke å rengjøre barbermaskinen under og etter barberingen for å oppnå optimal ytelse og hygiene. Rengjør den i lunkent vann, rist vekk overskytende vann og la den tørke åpent. Har du Philips’ automatiske rengjøringsstasjon SmartClean, plasserer du bare barbermaskinen i stasjonen, så blir den som ny før neste barbering.

Hvis du følger disse tipsene, vil du merke at huden føles bedre etter barbering og at du slipper irritert hud og utslett etter barberingen.

Philips nummer 1 på ømfintlig hud

7000-serien er Philips’ nummer 1 for ømfintlig hud. Beskyttende ringer rundt skjæreelementet reduserer effektivt friksjonen mot huden. Ringene er laget av et patentert materiale med mikroperler, og teknologien er dermatologisk testet og klinisk bevist å redusere hudirritasjon ved barbering.