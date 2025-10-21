Søkeord

    Jeg har lest nyheter om smokker og BPA – hvordan bekrefter du at Philips Avent-smokkene er BPA-frie?

    Publisert på 21. oktober 2025

    Alle Philips Avent-smokker er BPA-frie. Som et ledende merke for foreldre og barn, anser Philips Avent sikkerheten til produktene våre som vår høyeste prioritet. Vi sikrer dette ved å overholde alle gjeldende sikkerhetskrav som er fastsatt av lovgivere globalt, og ved å følge de strengeste standardene.

    Etter nyheter om Philips Avent SCF085/60-smokken, har vi sjekket resultatene våre og gjennomført ytterligere tester med DEKRA, verdens største uavhengige organisasjon for testing, inspeksjon og sertifisering. Disse testene bekrefter også at det ikke finnes noen målbar BPA på tvers av smokkseriene våre, inkludert prøven som er testet, og bekrefter at de er BPA-frie.

