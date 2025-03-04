Hvordan skiller jeg mellom Natural- og Natural Response-smokker?

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Natural Response-smokker er utviklet for å se ut og føles som et bryst. Men bare Natural Response-smokkene er utviklet for å slippe ut melk bare når babyen din aktivt drikker.
Philips Avent Natural Response-smokker er tilgjengelige i gjennomstrømningshastighet fra 1 til 5 i USA og Canada og fra 1 til 6 i andre land. Hvis du ikke har emballasjen lenger, kan du gjenkjenne de ulike smokkene på denne måten:
Ikke bland Natural- og Natural Response-smokker, da dette kan forstyrre babyens drikkemønster. Se illustrasjonen nedenfor for å finne ut hvilken smokk du har.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCY903/71, SCY900/01, SCD837/10. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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