Philips' støtte Hvordan skiller jeg mellom Natural- og Natural Response-smokker?

Natural Response-smokker er utviklet for å se ut og føles som et bryst. Men bare Natural Response-smokkene er utviklet for å slippe ut melk bare når babyen din aktivt drikker.

Philips Avent Natural Response-smokker er tilgjengelige i gjennomstrømningshastighet fra 1 til 5 i USA og Canada og fra 1 til 6 i andre land. Hvis du ikke har emballasjen lenger, kan du gjenkjenne de ulike smokkene på denne måten:

Smokken har en J-åpning på tuppen i stedet for et rundt hull.

Har ingen spiraldesign på tuppen av smokken.

Natural-smokkene har 3 tall vist på sidene, mens Natural Response-smokkene bare har 1.

Ikke bland Natural- og Natural Response-smokker, da dette kan forstyrre babyens drikkemønster. Se illustrasjonen nedenfor for å finne ut hvilken smokk du har.

Leter du etter nummeret for gjennomstrømning på smokken? Ta en nærmere titt på selve smokken for å finne nummeret for gjennomstrømning. Antikolikksmokkene har nummeret på siden av smokken. Nummeret for gjennomstrømning på Natural- og Natural Response-smokkene er best synlig fra toppen.