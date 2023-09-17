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Philips' støtte

Hvordan setter jeg sammen Natural Response-flasken og -smokken?

Sjekk at matesmokken er trukket helt gjennom ringen når du setter sammen Natural Response-flasken, som vist på bildet nedenfor. Hvis du ikke setter på smokken på riktig måte, oppstår det lekkasje og søl under matingen.
 

Montere en Natural Response-smokk

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCY903/71, SCY900/01, SCY906/11. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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