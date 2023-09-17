Philips' støtte Hvordan setter jeg sammen Natural Response-flasken og -smokken?

Sjekk at matesmokken er trukket helt gjennom ringen når du setter sammen Natural Response-flasken, som vist på bildet nedenfor. Hvis du ikke setter på smokken på riktig måte, oppstår det lekkasje og søl under matingen.



Sette inn AirFree-ventilen Fyll Philips Avent Natural Response-flasken med melk Når du bruker ferdiglaget morsmelkerstatning, må du passe på at melken er helt oppløst for å unngå at AirFree-ventilen blokkeres Plasser AirFree-ventilen i flasken Trekk smokken gjennom ringen (dette er enklere hvis du vrir smokken oppover) Plasser ringen og smokken på toppen av flasken med AirFree-ventilen

Nyttig tips: Ikonet på toppen av AirFree-ventilen viser hvordan du plasserer AirFree-ventilen når du skal mate babyen (se bildet nedenfor).

Ikonet på toppen av AirFree-ventilen viser hvordan du plasserer AirFree-ventilen når du skal mate babyen (se bildet nedenfor).