ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Er Philips AVENT-flaskene egnet for fryseren?

Ja, alle Philips AVENT-plastflasker – ferdig montert og lukket – kan oppbevares i fryseren og brukes til ferdiglaget mat.
Ikke oppbevar glassflasker i fryseren, da disse kan knuse.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCY903/71 , SCY903/21 , SCY903/63 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside