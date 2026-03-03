Søkeord

    Den beregnede ladetiden for produktet er basert på lading med en USB-adapter på 5 V, med en styrke som er lik eller høyere enn 1 A. De fleste USB-adaptere gir tilstrekkelig strøm til å lade produktet i løpet av den angitte tiden. Hvis en adapter med lavere effekt brukes, kan ladingen ta lengre tid.

    For å sikre riktig ladetid anbefaler vi at du bruker en 1 A USB-adapter på 5 V.

    Har du ikke en? Du kan få tak i en egnet adapter fra Philips (for eksempel HQ87 IPX4 USB-adapteren) via www.philips.com/support.

