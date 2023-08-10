Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    Philips' støtte

    Hvorfor følger det ikke med noen adapter med produktet?

    Publisert på 10. august 2023
    Vi i Philips er opptatt av å redusere plastavfall. Som en del av vår miljøinnsats leveres ikke lenger noen Philips-produkter med en USB-strømadapter. Selv om dette kan virke ubeleilig, gjør vi det fordi de fleste forbrukere allerede har én eller flere USB-adaptere. 

    Vi vil fortsette å levere USB-ladekabler sammen med produktet, og disse kan brukes med en USB-strømadapter. 
     
    Nedenfor finner du mer informasjon om hvilken strømadapter du kan bruke med Philips-produktet. 

    Kan jeg kjøpe en USB-adapter via Philips.com?

    Muligheten for å kjøpe en Philips USB-strømadapter varierer fra land til land. Du kan søke etter en av adapterne nedenfor (HQ87 eller WAA1001/WA2001) eller søke etter USB-veggadaptere eller veggadaptere på nettstedet Philips.com. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du leter etter.

    Jeg har allerede en USB-strømadapter

    Hvis du allerede har en USB-strømadapter, må du sørge for at strømadapteren er sertifisert og oppfyller sikkerhetsstandarder, helst fra et pålitelig merke. Se sikkerhetsstandardene for sikker lading nedenfor:

    • Inngangsspenning: 100–240 V.
    • Utgangsspenning: 5 V.
    • Utgangseffekt: 1 A eller høyere.
    • Hvis du vil bruke eller lade produktet i et fuktig miljø, for eksempel på badet, må du alltid bruke en sprutsikker adapter (IPX4).

     

    Jeg har ikke noen USB-strømadapter

    Vi anbefaler en sprutsikker adapter (IPX4). Du kan kjøpe denne adapteren i Philips' nettbutikk eller hos en annen forhandler. Se etter IPX4 i form av tekst eller symboler på adapteren.

    Nedenfor finner du et eksempel på IPX4-veggadapteren HQ87.
    Merk: Ikoner og bilder som angir sprutsikkerhet eller IPX4, varierer fra land til land. Se i brukerhåndboken for anbefalte USB-veggladere, avhengig av produktet.
     
    ProduktkategoriAnbefalt adapter
    Trimme- og skjønnhetsprodukter fra Philips: OneBlade, barbermaskiner, barbermaskiner til kvinner, trimmere og hårklipperePhilips HQ87 sprutsikker IPX4-adapter. 
    Philips Sonicare: Elektriske tannbørster og tannspylerePhilips WAA1001 sprutsikker IPX4-adapter (hvit)
    Philips WAA2001 sprutsikker IPX4-adapter (svart)
    		 

    Mer informasjon?

    Du finner mer informasjon om våre bærekraftsmål på Philips.com
     

    Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HS5980/15 , HS7980/15 , HS9980/15 , BRL129/00 , BRL127/00 , BRL138/00 , QP1924/20 , BT3233/15 , BT3238/15 , BRL128/00 , MG7950/15 , MG9530/15 , QP1424/65 , QP2834/23 , QP6542/19 , QP2724/31 , QP2834/31 , QP6506/15 , QP6652/35 , QP6652/30 , QP6552/30 , QP6552/15 , QP6652/61 , QP6542/15 , QP6507/23 , MG7930/15 , MG9555/15 , MG9553/15 , MG9550/15 , MG9540/15 , MG7940/75 , MG5920/15 , MG5940/15 , MG5950/15 , MG7920/15 , MG7940/15 , QP2734/20 , BG3027/05 , BG3027/03 , BG3017/01 , QP1924/30 , BG5021/16 , BG3007/01 , QP2724/20 , BG5021/15 , QP2834/20 , QP2824/20 , BT3239/15 , BT3234/15 , QP2824/30 , MG5930/15 , QP2724/30 , S8692/35 , BRL126/00 , QP4530/30 , BRL176/00 , BRL146/00 , BRL136/00 , BRL166/91 , QP2724/15 , QP2834/20R1 , HX3601/01 , S8697/35 , HX3806/33 , HX3641/31 , HX3641/02 , HX3673/14 , HX3866/43 , HX3806/31 , HX3866/41 , HX3651/13 , HX3675/15 , HX3675/13 , HX3673/13 , HX3673/11 , HX3671/14 , HX3671/13 , HX3671/11 , HX3651/12 , HX3651/11 , HX3641/11 , HY1200/06 , HY1200/05 , HX3658/13 , BT1216/10 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

    Vanlige spørsmål

    Andre nyttige koblinger

    Trenger du hjelp med produktet?

    Ser du etter noe annet?

    Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

    Støttehjemmeside
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

    Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.