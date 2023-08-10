Vi i Philips er opptatt av å redusere plastavfall. Som en del av vår miljøinnsats leveres ikke lenger noen Philips-produkter med en USB-strømadapter. Selv om dette kan virke ubeleilig, gjør vi det fordi de fleste forbrukere allerede har én eller flere USB-adaptere.
Vi vil fortsette å levere USB-ladekabler sammen med produktet, og disse kan brukes med en USB-strømadapter.
Nedenfor finner du mer informasjon om hvilken strømadapter du kan bruke med Philips-produktet.
Hvorfor følger det ikke med noen adapter med produktet?
Kan jeg kjøpe en USB-adapter via Philips.com?
Muligheten for å kjøpe en Philips USB-strømadapter varierer fra land til land. Du kan søke etter en av adapterne nedenfor (HQ87 eller WAA1001/WA2001) eller søke etter USB-veggadaptere eller veggadaptere på nettstedet Philips.com. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du leter etter.
Jeg har allerede en USB-strømadapter
Hvis du allerede har en USB-strømadapter, må du sørge for at strømadapteren er sertifisert og oppfyller sikkerhetsstandarder, helst fra et pålitelig merke. Se sikkerhetsstandardene for sikker lading nedenfor:
- Inngangsspenning: 100–240 V.
- Utgangsspenning: 5 V.
- Utgangseffekt: 1 A eller høyere.
- Hvis du vil bruke eller lade produktet i et fuktig miljø, for eksempel på badet, må du alltid bruke en sprutsikker adapter (IPX4).
Jeg har ikke noen USB-strømadapter
Vi anbefaler en sprutsikker adapter (IPX4). Du kan kjøpe denne adapteren i Philips' nettbutikk eller hos en annen forhandler. Se etter IPX4 i form av tekst eller symboler på adapteren.
Nedenfor finner du et eksempel på IPX4-veggadapteren HQ87.
Merk: Ikoner og bilder som angir sprutsikkerhet eller IPX4, varierer fra land til land. Se i brukerhåndboken for anbefalte USB-veggladere, avhengig av produktet.
Mer informasjon?
Du finner mer informasjon om våre bærekraftsmål på Philips.com