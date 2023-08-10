Vi i Philips er opptatt av å redusere plastavfall. Som en del av vår miljøinnsats leveres ikke lenger noen Philips-produkter med en USB-strømadapter. Selv om dette kan virke ubeleilig, gjør vi det fordi de fleste forbrukere allerede har én eller flere USB-adaptere.



Vi vil fortsette å levere USB-ladekabler sammen med produktet, og disse kan brukes med en USB-strømadapter.



Nedenfor finner du mer informasjon om hvilken strømadapter du kan bruke med Philips-produktet.