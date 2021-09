Hvis håret ditt setter seg fast eller blir trukket inn i Philips-hårføneren, kan du følge våre feilsøkingsråd nedenfor for å løse problemet. Hvis håret ditt setter seg fast eller blir trukket inn i Philips-hårføneren, kan du følge våre feilsøkingsråd nedenfor for å løse problemet.

Hårføneren har ikke riktig vinkel

Du må sørge for at den fremre delen av Philips-hårføneren vender mot håret når du føner det. Hvis du prøver å tørke håret med den bakre delen av hårføneren, kan det hende at håret blir sittende fast i luftinntaksgitteret bak på tørkeren.



Ikke få panikk hvis håret ditt allerede sitter fast i hårføneren. Slå av hårføneren med en gang, og trekk håret forsiktig bort fra den. Du kan også be en venn om å hjelpe.



Vi anbefaler at du følger instruksjonene i brukerhåndboken nøye for å unngå slike problemer.