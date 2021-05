Sonicare-tannbørsten leveres med tre forskjellige intensitetsinnstillinger som angis på selve håndtaket.



Dette er innstillingene:



Høy intensitet (tre lys)

Middels intensitet (to lys)

Lav intensitet (ett lys)



Høy intensitet brukes som standard. Trykk på varsellampen for intensitet for å velge ønsket intensitet manuelt. Du kan endre dette når som helst før, under eller etter pussingen.



Merk: Intensitetsinnstillingen kan også tilpasses fra Sonicare-appen.