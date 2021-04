Filteret er tilstoppet

Hvis filteret til den trådløse SpeedPro Max-støvsugeren fra Philips er skittent, kan det påvirke ytelsen til den trådløse støvsugeren.



Hvis du vil oppnå optimal rengjøringsytelse, kan du følge trinnene for å rengjøre filteret nedenfor:



1. Fjern støvbeholderen fra apparatet

2. Ta filteret ut fra der det er plassert under støvbeholderen

Merk: Dette filteret består av et vanlig filter og et skumfilter. Det vanlige filteret kan ikke vaskes. Skumdelen kan vaskes med vann.

3. Skill skumfilteret fra det vanlige filteret

4. Vask skumfilteret med vann, og vent til det er helt tørt

Merk: Skumfilteret må være helt tørt før du kan sette det tilbake i apparatet.

5. Rengjør det vanlige filteret ved å dunke på det

6. Legg det vanlige filteret og skumfilteret sammen igjen, og sett det tilbake i støvbeholderen