Det finnes to hastighetsinnstillinger. Du kan velge lav hastighet eller høy hastighet ved å trykke på av/på-knappen, eller ved å dra hastighetsbryteren opp.



Hvis du trykker på av/på-knappen én gang, starter Philips-epilatoren på høy hastighet (innstilling II). Hvis du trykker på av/på igjen, endres hastighetsinnstillingen til lav hastighet (innstilling I). Når du trykker på av/på-knappen en tredje gang, slår epilatoren seg av.



Merk: Essential-epilatoren er utstyrt med to hastighetsinnstillinger. Når du bruker skjærehodet, er det bare én hastighetsinnstilling tilgjengelig. Denne innstillingen er best for barbering.