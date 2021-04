Det finnes to typer børstehoder: Hoder som kneppes/klikkes på , og hoder som vris/skrus på . Nedenfor finner du informasjon om forskjellene mellom disse to typene børstehodene.

Smarte tannbørstehoder

Du kan identifisere Smart-børstehodene ved hjelp av Smart-ikonet på undersiden av børstehodet, som vist på bildet nedenfor.

En mikrobrikke i det smarte Philips Sonicare-børstehodet forteller DiamondClean Smart hvilket børstehode du bruker. Så hvis du for eksempel setter på et børstehode som er skånsomt for tannkjøttet, velger tannbørsten den optimale modusen og intensiteten for det børstehodet.