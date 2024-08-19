Sonicare-tannbørsten har forskjellige pussemoduser. Disse modusene kan variere per tannbørste.
Standardmodusen for tannbørsten er rengjøring. Denne modusen gir en pussetid på 2 minutter og er egnet for daglig bruk. De andre pussemodusene er:
|Modus
|Pussetid
|Fordel
|Rengjøring
|2 minutter
|For en eksepsjonell hverdagsrengjøring.
|Grundig rengjøring
|3 minutter
|En lengre modus for å tilbringe mer tid på alle områder av munnen for en forfriskende dyprengjøring.
|Deep Clean+
|2 minutter / 3 minutter
|Det samme gjelder Deep Clean. Hvis tannbørsten er koblet til appen, kjører denne modusen i 2 minutter. Hvis tannbørsten ikke er tilkoblet, kjører denne modusen i 3 minutter.
|Hvit/hvit +
|2 minutter og 40 sekunder
|For å fjerne overflateflekker og polere fortennene for et hvitere smil.
|Gum Care
|3 minutter
|Perfekt for rengjøring av tenner og tannkjøtt.
|For sunt tannkjøtt
|3 minutter og 20 sekunder
|En lengre modus for å gi ekstra tid til å rengjøre baksiden av tennene og forbedre tannkjøtthelsen
|Sensitiv
|2 minutter
|Myke vibrasjoner for en skånsom, men effektiv rengjøring for følsomme tenner og tannkjøtt
|Tongue Care
|20 sekunder
|Rengjør tungen med TongueCare-børstehodet.
|Polering
|1 minutt
|For å lys opp og polere tennene dine.
|Max Care
|3 minutter
|En lengre modus som kombinerer rengjørings- og massasjemoduser for en eksepsjonell hverdagsrengjøring med ekstra tannkjøttmassasje.