Sonicare-tannbørsten har forskjellige pussemoduser. Disse modusene kan variere per tannbørste.

Standardmodusen for tannbørsten er rengjøring. Denne modusen gir en pussetid på 2 minutter og er egnet for daglig bruk. De andre pussemodusene er:





Modus Pussetid Fordel Rengjøring 2 minutter For en eksepsjonell hverdagsrengjøring. Grundig rengjøring 3 minutter En lengre modus for å tilbringe mer tid på alle områder av munnen for en forfriskende dyprengjøring. Deep Clean+ 2 minutter / 3 minutter Det samme gjelder Deep Clean. Hvis tannbørsten er koblet til appen, kjører denne modusen i 2 minutter. Hvis tannbørsten ikke er tilkoblet, kjører denne modusen i 3 minutter. Hvit/hvit + 2 minutter og 40 sekunder For å fjerne overflateflekker og polere fortennene for et hvitere smil. Gum Care 3 minutter Perfekt for rengjøring av tenner og tannkjøtt. For sunt tannkjøtt 3 minutter og 20 sekunder En lengre modus for å gi ekstra tid til å rengjøre baksiden av tennene og forbedre tannkjøtthelsen Sensitiv 2 minutter Myke vibrasjoner for en skånsom, men effektiv rengjøring for følsomme tenner og tannkjøtt Tongue Care 20 sekunder Rengjør tungen med TongueCare-børstehodet. Polering 1 minutt For å lys opp og polere tennene dine. Max Care 3 minutter En lengre modus som kombinerer rengjørings- og massasjemoduser for en eksepsjonell hverdagsrengjøring med ekstra tannkjøttmassasje.



