    Kan jeg bytte ut batteriet på Philips-barbermaskinen min?

    Publisert på 14. mai 2025

    Vi jobber hardt for å forbedre levetiden til våre Philips-barbermaskiner, redusere miljøpåvirkningen vår og gi deg som bruker av Philips-produkter en bedre opplevelse.

    Hvis Philips-barbermaskinen slutter å fungere i garantiperioden, kan du klikke her for å be om reparasjon eller erstatning. På den tilkoblede siden kan du også få hjelp med å avgjøre om produktet er dekket av garantien.

    Fordi de fleste Philips-barbermaskiner er laget for å være vanntette, anbefaler vi at kun et autorisert servicesenter diagnostiserer et problem med barbermaskinen. Hvis du åpner barbermaskinen selv, kan det redusere vanntettheten, noe som kan føre til skade eller personskade.

    Tips: Se feilsøkingsartikkelen «Philips-barbermaskinen fungerer ikke» for å løse mange vanlige problemer som kan forveksles med en batterifeil.

    Philips i9000-serien

    Batteriet i Philips i9000 Series kan skiftes ut av et servicesenter når som helst i løpet av barbermaskinens levetid (inkludert etter at garantien utløper) hvis et autorisert servicesenter identifiserer en feil på batteriet.

    Klikk her for å be om denne tjenesten. 

