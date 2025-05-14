Vi jobber hardt for å forbedre levetiden til våre Philips-barbermaskiner, redusere miljøpåvirkningen vår og gi deg som bruker av Philips-produkter en bedre opplevelse.

Hvis Philips-barbermaskinen slutter å fungere i garantiperioden, kan du klikke her for å be om reparasjon eller erstatning. På den tilkoblede siden kan du også få hjelp med å avgjøre om produktet er dekket av garantien.

Fordi de fleste Philips-barbermaskiner er laget for å være vanntette, anbefaler vi at kun et autorisert servicesenter diagnostiserer et problem med barbermaskinen. Hvis du åpner barbermaskinen selv, kan det redusere vanntettheten, noe som kan føre til skade eller personskade.

Tips: Se feilsøkingsartikkelen «Philips-barbermaskinen fungerer ikke» for å løse mange vanlige problemer som kan forveksles med en batterifeil.