Fest diffuseren foran på hårføneren. Hold hårføneren loddrett ved hårtuppene for å få mer volum på krøller og en spenstig frisyre. Før hårføneren oppover i en sirkelbevegelse. Hold hårføneren tett inntil hodebunnen for å tilføre hårrøttene volum. Pass på at pinnene på diffuseren berører hodebunnen. Beveg deretter hårføneren i en sirkelbevegelse.

Volumdiffuseren er utviklet for å tørke håret raskt og jevnt, slik at du reduserer krusninger og øker hårets volum. Følg disse trinnene for å få best mulig resultat: