Philips-groomeren trimmer håret ujevnt

Hvis Philips Groomer trimmer skjegget eller håret ujevnt, kan du se våre feilsøkingstips for å løse problemet.



Se videoen under for å se hvordan du bruker den nyeste Philips-skjeggtrimmeren Prestige med den unike innebygde kammen. Husk at funksjonene på barbermaskinen varierer avhengig av modell. Play Pause

Kammen er ikke satt riktig på Det er viktig at klippeelementet eller trimmekammen som du bruker sammen med groomeren, er riktig festet til apparatet. Hvis tilbehøret ikke er riktig festet, kan det hende at groomeren ikke fungerer eller gir feil resultat.

For hardt trykk på groomeren Hvis du trykker groomeren for hardt mot hodebunnen eller huden, kan det hende at du ved et uhell endrer innstillingene til høy eller lav, eller at du bruker et ujevnt trykk. Dette kan føre til ujevn klipping.



For å få best mulig trimming må du sørge for at groomeren er i full kontakt med huden og bevege den jevnt og forsiktig.

Bevege groomeren i én retning For å få best mulig resultat bør du trimme håret mot hårretningen. Når du trimmer håret, er det viktig å huske at håret vokser i forskjellige retninger.



For å få en jevn trimming bør du derfor prøve å bevege trimmeren i forskjellige retninger (oppover, nedover og på tvers), slik at den dekker hele håret.

Klippe vått hår Vått hår er vanskeligere å trimme, siden det har en tendens til å feste seg til huden, slik at enheten hopper over det. Derfor anbefaler vi at du klipper håret når det er helt tørt.

Bruk av feil tilbehør Philips Groomer kan leveres med ulikt tilbehør til hår og skjegg. Det er viktig å bruke riktig tilbehør for det aktuelle området.



Ansiktshår er vanligvis stivere enn hodehår. Derfor er skjeggtilbehøret utformet og testet kun for skjegg.



Klippeelementet og kammen på en skjeggtrimmer er vanligvis mindre enn på en hårklipper. Dette gjør at du lett kan komme til på mindre områder, som under nesen.



For å få en jevn trimming må du derfor sørge for at du bruker riktig tilbehør.



Hvis du fremdeles ikke er fornøyd med resultatene til Philips Groomer, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.