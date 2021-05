Hvordan bytter jeg batteriene på Philips Groomer?

Philips Groomer, Hårklipper og Skjeggtrimmer leveres med mye forskjellig tilbehør. Finn ut her hvordan du bytter ut og bruker dette tilbehøret.





Klippeelement som klikkes på plass Klippeelementet er hoveddelen i Philips Groomer. Den har korte, skarpe kanter og brukes til å gi deg en rask og ren trimming.



Hvis du vil ta av klippeenheten fra groomeren din, må du undersøke om det finnes en utløserknapp på groomeren. Hvis det gjør det, trykker du på knappen for å ta av enheten.



Hvis groomeren ikke har noen utløserknapp, setter du en finger under tennene på klippeenheten og drar den oppover for å ta den av. Sett den på plass igjen ved først å sette den nederste delen inn i groomeren, og deretter skyve inn tanndelen til du hører et klikk. Ikke bruk makt på tilbehøret, for det kan skade enheten.



Hvis du har problemer med å feste den, må du sjekke om det sitter noe fast i kroppen, og rengjøre den med en liten børste eller en bomullsdott.

Klippeelement med ben Noen klippeenheter har lange ben på siden. Hvis du vil ta av denne typen tilbehør, holder du i det på begge sider og trekker det av apparatet. Sett det på plass igjen ved å skyve det tilbake i sporet til du hører et klikk.

Kammer med ben Trimmekammene kan settes på toppen av klippeenheten på Philips-groomeren. Disse kan brukes til å klippe håret på hodet eller trimme skjegget til en viss lengde.



Det er enkelt å ta av disse kammene. Bare dra dem av groomeren. For å feste kammen forsiktig, skyver du den ned over klippeelementet, slik at bena passer inn i de angitte sporene på siden.

Kam som klikkes på plass Når du skal ta kammen av klippeelementet, må du trekke den bakre delen forsiktig av apparatet og skyve den av klippeelementet. Hvis du vil feste en hvilken som helst type beskyttelse på et klippeelement, skyver du den fremre delen av skjermen inn på tennene på klippeelementet. Trykk deretter ned midten av beskyttelsen med fingrene eller håndflaten.



Videoen under viser hvordan du bruker den nyeste Philips-skjeggtrimmeren Prestige med den unike innebygde kammen. Husk at funksjonene på barbermaskinen varierer avhengig av modell. Play Pause

Kammer til Philips Kids Hårklipper Philips Kids Hårklipper har en annen måte å bytte trimmekammen på. Du må skyve kammen bakover fra den ene siden til den løsner.



Når du skal feste denne kammen, må du passe på at siden med ønsket hårlengde peker oppover. Begynn med å montere siden av kammen på klipperen. Deretter skyver du også den andre siden inn, og trykker til du hører et klikk.

Barberfolie Noen Philips groomere leveres med barberfolie, som kan brukes til å barbere kroppshår på en behagelig måte.



Ta av barberfolien ved å trekke den av skjærehodet. Vær forsiktig når du holder barberfolien i kantene, for den midtre delen kan være svært skarp. Fest barberfolien på igjen ved å feste den på skjærehodet til du hører et klikk.

Kammer for kroppspleie Philips Body Groomer leveres med en kam som er spesialutformet for å brukes på kroppen. For å ta kammen av apparatet, trekker du den forsiktig av den bakre delen av apparatet og tar den så av skjæreenheten eller skyver den av oppover.



Sett på denne kammen ved å feste den til barberfolien.



Husk at tilbehøret kan variere avhengig av hvilken modell av trimmeren eller hårklipperen du har. Se alltid i brukerhåndboken for detaljerte instruksjoner, eller kontakt oss.