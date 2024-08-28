    Kan jeg bruke Sonicare-laderen sammen med andre tannbørster?

    Publisert på 28. august 2024
    Vi anbefaler at du bruker laderen som fulgte med Philips Sonicare-tannbørsten. Noen ladermodeller kan brukes av ulike tannbørster. Finn hvilken av de ulike typer ladere nedenfor som passer til din Sonicare-tannbørste.

    Merk: Hvis du befinner deg i Kina og kjøpte tannbørsten din før 1. september 2024, kan du ringe 4008 800 008 for å få hjelp.

    Standard lader

    Alle Sonicare-tannbørster som har hull i bunnen av håndtaket, kan bruke våre ladere som har en fast pinne på sokkelen. 
    Merk: DiamondClean- og Prestige-serien kan ikke bruke denne laderen.
    Modell-IDer er:
    9900 Prestige-lader

    9900 Prestige-laderen leveres med ladebase og ladestativ.
    Plasser stativet på toppen av basen. Sett deretter tannbørstehåndtaket på stativet.
    Ladebasen vil ha modellnummer CBB1001 eller CBB2001, avhengig av fargen.
     

    DiamondClean-, DiamondClean Smart- og DiamondClean 9000-ladere

    Laderne til DiamondClean og DiamondClean Smart ser like ut, men de fungerer bare med tannbørsten de fulgte med på. Se tabellen nedenfor, og kontroller at koden nederst på laderen er kompatibel med koden nederst på tannbørstehåndtaket.
     

    Modell elektrisk tannbørsteKode nederst på håndtaketKode nederst på laderen
    DiamondCleanHX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
    DiamondClean SmartHX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
    DiamondClean 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

     


     

    Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX3689/43 , HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/44 , HX7106/01 , HX7101/04 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7108/02 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7401/01 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , CP0558/01 , CP0468/01 , CP0473/01 , CP0471/01 , CP0472/01 , CP0469/01 , CP0474/01 , CP0470/01 , CP0475/01 , CP0535/01 , CP0541/01 , CP0546/01 , CP0467/01 , CP0552/01 , CP0555/01 , CP0556/01 , CP0557/01 , CP0551/01 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX6800/44 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX3412/07 , HX3412/34 , HX6850/57 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX6837/24 , HX8935/33 , HX6807/24 , HX6807/35 , HX6851/34 , HX6800/35 , HX6806/03 , HX6803/04 , HX6800/63 , HX6807/51 , HX6807/63 , HX6807/28 , HX6800/04 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6802/04 , HX6806/04 , HX6859/29 , HX6850/47 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX6830/44 , HX9924/43 , HX9924/13 , HX9331/32 , HX9351/52 , HX9353/56 , HX9331/33 , HX9351/53 , HX9393/93R1 , HX9393/93 , HX9363/63 , HX9924/03 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX6341/02 , HX9192/01 , HX6511/50 , HX9342/09 , HX9312/04 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX9372/04 , HX6511/04 , HX6511/03 , HX9142/31 , HX6392/02 , HX6231/40 , HX6631/41 , HX6921/06 , HX6631/01 , HX6730/33 , HX6231/01 , HX6512/02 , HX9362/67 , HX9333/07 , HX6341/07 , HX6311/07 , HX6511/22 , HX9352/04 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX3120/01 , HX3110/00 , HX9332/04 , HX9382/04 , HX9342/02 , HX8111/02 , HX6511/02 , HX5350/02 , HX6711/50 , HX6311/02 , HX6732/33 , HX6982/03 , HX6381/02 , HX6782/02 , HX6711/02 , HX6731/02 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX6942/04 , HX6982/10 , HX5551/02 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

