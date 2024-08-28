Kan jeg bruke Sonicare-laderen sammen med andre tannbørster?
Merk: Hvis du befinner deg i Kina og kjøpte tannbørsten din før 1. september 2024, kan du ringe 4008 800 008 for å få hjelp.
Standard lader
Merk: DiamondClean- og Prestige-serien kan ikke bruke denne laderen.
Modell-IDer er:
9900 Prestige-lader
9900 Prestige-laderen leveres med ladebase og ladestativ.
Plasser stativet på toppen av basen. Sett deretter tannbørstehåndtaket på stativet.
Ladebasen vil ha modellnummer CBB1001 eller CBB2001, avhengig av fargen.
DiamondClean-, DiamondClean Smart- og DiamondClean 9000-ladere
Laderne til DiamondClean og DiamondClean Smart ser like ut, men de fungerer bare med tannbørsten de fulgte med på. Se tabellen nedenfor, og kontroller at koden nederst på laderen er kompatibel med koden nederst på tannbørstehåndtaket.
|Modell elektrisk tannbørste
|Kode nederst på håndtaket
|Kode nederst på laderen
|DiamondClean
|HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W
|HX9100
|DiamondClean Smart
|HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
|DiamondClean 9000
|HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001