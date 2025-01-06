Hvis instruksjonene nedenfor ikke hjelper, kan du kontakte oss eller klikke her for å sende inn en garantiforespørsel på nett, slik at vi kan hjelpe deg med å få en erstatningsenhet. Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti.
Avhengig av hvilken modell du har, kan du lade Philips Sonicare-tannbørsten på en annen måte. Pass på at du bruker den originale laderen som fulgte med tannbørsten. Ikke alle Sonicare-ladere er kompatible med andre tannbørster. Laderen kan bruke en USB-A-kontakt som krever en veggadapter (følger ikke med).
Les følgende instruksjoner om hvordan du lader tannbørsten.
Koble laderen til et uttak.
Plasser tannbørstens håndtak på laderen.
Batteriindikatoren begynner å blinke* for å vise at tannbørsten lades. Den slutter å blinke når den er fulladet, noe som kan ta opptil 24 timer.
Du kan la tannbørsten stå på en tilkoblet lader mellom tannpussene, siden dette ikke påvirker batteriets levetid.
*Merk: DailyClean 1100 har ingen indikatorlampe for batteriet.