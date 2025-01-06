Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    Philips' støtte

    Hvordan lader jeg Sonicare-tannbørsten min?

    Publisert på 6. januar 2025

    Hvis instruksjonene nedenfor ikke hjelper, kan du kontakte oss eller klikke her for å sende inn en garantiforespørsel på nett, slik at vi kan hjelpe deg med å få en erstatningsenhet. Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti. 

    Avhengig av hvilken modell du har, kan du lade Philips Sonicare-tannbørsten på en annen måte. Pass på at du bruker den originale laderen som fulgte med tannbørsten. Ikke alle Sonicare-ladere er kompatible med andre tannbørster. Laderen kan bruke en USB-A-kontakt som krever en veggadapter (følger ikke med).

    Les følgende instruksjoner om hvordan du lader tannbørsten. 
    1. Koble laderen til et uttak.
    2. Plasser tannbørstens håndtak på laderen.
    3. Batteriindikatoren begynner å blinke* for å vise at tannbørsten lades. Den slutter å blinke når den er fulladet, noe som kan ta opptil 24 timer. 
    Du kan la tannbørsten stå på en tilkoblet lader mellom tannpussene, siden dette ikke påvirker batteriets levetid. 

    *Merk: DailyClean 1100 har ingen indikatorlampe for batteriet.
     
    • Sonicare-standardlader
  • Sonicare-standardlader

    • Lade tannbørsten med ladeglasset

    1. Plasser tannbørstens håndtak i ladeglasset eller stativet, og sett det på ladebasen.
    2. Koble ladebasen til en stikkontakt.
    3. Batteriindikatoren begynner å blinke hvitt eller grønt for å vise at tannbørsten lades. Den slutter å blinke når den er fulladet, noe som kan ta opptil 24 timer.
    Sonicare-ladeglass

    Lade tannbørsten med reiseetuiet

    1. Sett tannbørstens håndtak inn i reiseetuiet.
    2. Koble en mini-USB-kabel til reiseetuiet.
    3. Koble USB-kabelen til en 5 V IPX-4 USB-veggadapter.
    Batteriindikatoren begynner å blinke hvitt eller grønt for å vise at tannbørsten lades. Den slutter å blinke når den er fulladet, noe som kan ta opptil 24 timer. 
    Ladende Sonicare-reiseetui

    Lade tannbørsten med den trådløse ladeplaten

    1. Koble USB-kabelen til adapteren og koble den til et uttak.
    2. Plasser tannbørsten vertikalt på den hevede overflaten på ladeplaten.
    3. Ladeplaten piper, og batteriindikatoren begynner å blinke hvitt for å vise at tannbørsten lades. Den slutter å blinke og blir hvit når den er fulladet, noe som kan ta opptil 12 timer.
    Sonicare-ladeplate

    Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX3689/44 , HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 , HX7106/01 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7101/04 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7403/05 , HX7401/07 , HX7423/09 , HX7400/06 , HX7423/08 , HX9911/79 , HX9913/17 , HX3603/01 , HX9911/89 , HX9913/18 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/02 , HX7101/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , CP0467/01 , CP0468/01 , CP0469/01 , CP0470/01 , CP0471/01 , CP0472/01 , CP0473/01 , CP0474/01 , CP0475/01 , CP0535/01 , CP0541/01 , CP0546/01 , CP0551/01 , CP0552/01 , CP0555/01 , CP0556/01 , CP0557/01 , CP0558/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX3601/01 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/43 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9944/13 , HX9911/27 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9914/63 , HX9914/61 , HX9914/55 , HX9914/62 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/09 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX6352/42 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX6850/57 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX6837/24 , HX8935/33 , HX6800/35 , HX6851/34 , HX6807/35 , HX6807/24 , HX6807/28 , HX6803/04 , HX6806/04 , HX6806/03 , HX6800/04 , HX6800/63 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6802/04 , HX6807/63 , HX6807/51 , HX6859/29 , HX6850/47 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX6830/44 , HX9924/43 , HX9924/13 , HX9331/32 , HX9351/52 , HX9353/56 , HX9351/53 , HX9331/33 , HX9393/93 , HX9363/63 , HX9393/93R1 , HX9944/03 , HX9924/03 , HX9954/53 , HX6341/02 , HX9192/01 , HX6511/50 , HX9312/04 , HX9342/09 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX6511/04 , HX6511/03 , HX9372/04 , HX9142/31 , HX6392/02 , HX6231/40 , HX6631/41 , HX6921/06 , HX6631/01 , HX6730/33 , HX6231/01 , HX6512/02 , HX9362/67 , HX9333/07 , HX6311/07 , HX6341/07 , HX6511/22 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX9332/04 , HX9342/02 , HX9382/04 , HX5350/02 , HX6511/02 , HX6711/50 , HX6311/02 , HX6732/33 , HX6982/03 , HX6381/02 , HX6782/02 , HX6731/02 , HX6711/02 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX6942/04 , HX6982/10 , HX5551/02 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

    Trenger du hjelp med produktet?

    Kontakte Philips

    Vi hjelper deg gjerne

    Kontakte Philips

    Vi hjelper deg gjerne

    Ser du etter noe annet?

    Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

    Støttehjemmeside
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

    Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.